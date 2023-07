26 lug 2023 17:23

NELLO SPORT C'È UN PROBLEMA DEL… CAIAZZO! CIRCOLA NELLA CHAT DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA UNA LETTERA DEL SOTTOSEGRETARIO ALL'AMBIENTE CLAUDIO BARBARO CHE RICORDA COME IL SUO EX CONSIGLIERE DELL'ASI (ENTE LEGATO A FRATELLI D'ITALIA) FABIO CAIAZZO È STATO RADIATO E COME TALE NON PUÒ ASSUMERE INCARICHI IN UN ALTRO ENTE (LIBERTAS, VICINO ALLA LEGA) - BARBARO PERÒ FIRMA COME PRESIDENTE DELL'ASI. ANCHE I COMPONENTI DEL SOTTOGOVERNO DOVREBBERO ASTENERSI DAL CONSERVARE INCARICHI IN ENTI CHE PERCEPISCONO SOLDI PUBBLICI. MELONI E ABODI LO SANNO?