16 lug 2023 16:45

SPUNTA IL NOME DI GIOVANNA MELANDRI PER LA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, CHE GESTISCE L'AUDITORIUM, L'ACCADEMIA DI SANTA CECILIA E OSPITA LA FESTA DEL CINEMA: GUALTIERI VUOLE DEFENESTRARE GLI ATTUALI VERTICI, NOMINATI DALLA RAGGI, E SOSTITUIRLI CON L’EX PRESIDENTE DEL MAXXI E RAFFAELE RANUCCI - L’ATTUALE AD, DANIELE PITTERI, È FINITO NEL MIRINO DOPO LE 4 PROMOZIONI A DIRIGENTE E LE 2 ASSUNZIONI DECISE NONOSTANTE UN ORGANICO DI 70 PERSONE. PROBLEMA: IL SUO MANDATO, COME QUELLO DELLA PRESIDENTE, CLAUDIA MAZZOLI, SCADE NEL 2024