STA' A VEDERE CHE LA PACE LA FANNO I CINESI – IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, DMYTRO KULEBA, FA CAPIRE CHE IL PIANO CHE PORTERÀ WANG YI, CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, A MOSCA, È UNA COSA SERIA: “ABBIAMO CONDIVISO I PUNTI CHIAVE E ATTENDIAMO DI AVERE IL TESTO” – INTANTO XI JINPING PREPARA UN VIAGGIO A MOSCA…

dmytro kuleba 7

1. KULEBA, CONDIVISI CON WANG PUNTI CHIAVE DEL PIANO DI PACE CINESE

(ANSA) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che il suo omologo cinese Wang Yi ha condiviso con lui i punti chiave del "piano di pace", che sarà analizzato in dettaglio dalla parte ucraina dopo aver ricevuto il testo integrale.

Lo riporta l'Ukrainska Pravda citando le parole del capo della diplomazia ucraina: "Sì, abbiamo avuto un incontro con il massimo diplomatico cinese, Wang Yi, e ha condiviso con me i punti chiave del 'piano di pace' della Cina. Attendiamo con impazienza di ricevere il testo, perché non è qualcosa in cui si possono trarre conclusioni solo ascoltando di cosa tratta il piano. Dobbiamo conoscere tutti i dettagli. Non appena avremo il documento, lo studieremo attentamente e trarremo delle conclusioni", ha sottolineato Kuleba.

WANG YI VLADIMIR PUTIN

2. WSJ, XI PREPARA UN VIAGGIO A MOSCA NEI PROSSIMI MESI

(ANSA) - Xi Jinping sta preparando una visita a Mosca nei prossimi mesi per un vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del piano del leader cinese.

Pechino afferma di voler svolgere un ruolo più attivo per porre fine al conflitto in Ucraina, e le stesse fonti hanno affermato che un incontro con Putin farebbe parte degli sforzi di Xi per arrivare a colloqui di pace e consentirebbe alla Cina di ribadire che le armi nucleari non debbano essere usate. La visita di Xi in Russia era già stata annunciata da Mosca, ma non è ancora stata confermata da Pechino.

antonio tajani e sergio mattarella durante l'incontro con wang yi sergio mattarella wang yi xi jinping vladimir putin a samarcanda vladimir putin xi jinping a samarcanda WANG YI ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DI MONACO