27 mar 2024 12:54

STA PER CADERE L’ULTIMO RESIDUO DEL RENZISMO: IL JOBS ACT – LA CGIL RACCOGLIE LE FIRME PER FAR TORNARE L’ARTICOLO 18 SULLA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO, IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – I REFERENDUM SARANNO QUATTRO: I PRIMI DUE FANNO A PEZZI IL DECRETO LEGISLATIVO 23 DEL 2015, IL JOBS ACT DEL GOVERNO DI MATTEONZO. GLI ALTRI DUE RIGUARDANO VORREBBERO RIPRISTINARE LE CAUSALI AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E…