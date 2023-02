14 feb 2023 17:06

STA PER INIZIARE LA BATTAGLIA SUL PATTO DI STABILITÀ E IN EUROPA L’ITALIA NON HA ALLEATI - NON SOLO L'EUROGRUPPO DICE NO ALLA PROROGA DELLE MISURE CONTRO IL CARO-ENERGIA (“VANNO GRADUALMENTE ELIMINATE”) MA TIRA ARIA IN UN RITORNO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA - PER LA MINISTRA OLANDESE SIGRID KAAG, UNA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL PATTO “NON È NÉ FATTIBILE NÉ AUSPICABILE”. BISOGNA TROVARE AL PIÙ PRESTO UN ACCORDO SULLA RIFORMA: LA COMMISSIONE ATTENDERÀ IL CONSIGLIO EUROPEO DI MARZO PER PRESENTARE UNA PROPOSTA LEGISLATIVA…