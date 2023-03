STAI A VEDE’ CHE I PIÙ RAZZISTI SONO GLI IMMIGRATI – NEL MULTICULTURALE REGNO UNITO, CHE VANTA UN PREMIER DI ORIGINI INDIANE, RISHI SUNAK, LA DISCRIMINAZIONE ESISTE E PERSISTE – “EL PAIS”: “UN RAPPORTO INDIPENDENTE EVIDENZIA IL RAZZISMO NELLA FAMIGERATA SCOTLAND YARD. È EVIDENTE IL TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO DEI NERI NELLE FORZE DELL'ORDINE” – E IL GOVERNO PREPARA UNA NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE, CHE PREVEDE LA DEPORTAZIONE DEI RUANDESI E LO STOP ALLE RICHIESTE DI ASILO PER CHI ARRIVA CON I BARCONI (E POI LE ONG SE LA PRENDONO CON MELONI E PIANTEDOSI)

il premier britannico rishi sunak

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Una nuova generazione di titolari di cariche pubbliche collega il passato coloniale della Gran Bretagna con il suo presente, ma il razzismo istituzionale continua a vivere nella società – scrive El Pais.

Nel 1968, un politico conservatore britannico passato alla storia dell'infamia, Enoch Powell, pronunciò a Birmingham un discorso noto come rivers of blood (fiumi di sangue), contro l'arrivo in massa nel Regno Unito di immigrati provenienti dal Commonwealth of Nations (l'entità politica che manteneva il legame tra la Gran Bretagna e le sue ex colonie).

Il personaggio avvelenò e divise il Paese, ma la sua popolarità rivelò il razzismo esistente. 55 anni dopo, un politico di origine indiana, Rishi Sunak, anch'egli del Partito Conservatore, è diventato primo ministro del Paese. E un politico musulmano di origine pakistana, Humza Yousaf, è stato eletto leader dello Scottish National Party e Primo Ministro del governo autonomo scozzese.

ENOCH POWELL

Ciò che stupisce, tuttavia, è che eventi di tale portata storica attirino più attenzione al di fuori del Regno Unito che nel Paese stesso, che sembra allo stesso tempo abbracciare la propria diversità e sentirsi a disagio per i peccati che porta con sé.

"Credo che tutto questo sia molto importante per dimostrare che le minoranze etniche e razziali vogliono partecipare alla costruzione futura della società tanto quanto le maggioranze bianche. Che sono in grado di integrarsi nonostante il persistere del razzismo. E che la lunga storia dell'imperialismo britannico è molto legata alla loro identità attuale.

Sia la storia familiare di Rishi Sunak che quella di Humza Yousaf si estendono alle origini dell'Asia meridionale e dell'Africa. E il padre di Sadiq Khan, [sindaco di Londra] faceva parte di una generazione reclutata per viaggiare verso la madrepatria e lavorare nei trasporti pubblici", spiega a EL PAÍS Nasar Meer, professore di sociologia presso la Scuola di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Edimburgo. "Ma la maggior parte dei politici di spicco del Partito Conservatore si rifiuta di ammettere le forme di razzismo istituzionale che affliggono la vita dei neri e delle altre minoranze etniche nel Regno Unito".

HUMZA YOUSAF

Un esauriente rapporto indipendente ha appena evidenziato il profondo razzismo istituzionale che persiste nella Polizia Metropolitana di Londra, la famigerata Scotland Yard, i cui agenti appartenenti a minoranze razziali subiscono abusi e discriminazioni interne, mentre è evidente il trattamento discriminatorio dei neri nelle forze dell'ordine. Il governo Sunak sta preparando una nuova legge sull'immigrazione, duramente criticata dalle organizzazioni di aiuto ai rifugiati, che mira a deportare i ruandesi e a togliere il diritto di chiedere asilo a tutte le persone che arrivano in barca sulle coste britanniche.

HUMZA YOUSAF 1

Entrambe le questioni sono sotto il mandato di Suella Braverman, il ministro degli Interni nato a Londra, figlia di immigrati di etnia indiana provenienti da Mauritius e Kenya. Che cosa hanno in comune Sunak, Yousaf, Braverman, ma anche il ministro del Commercio Kemi Badenoch - figlia londinese di nigeriani yoruba -, il mancato ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng - figlio di immigrati ghanesi - o il sindaco musulmano di Londra, Sadiq Khan, di origine pakistana? L'elenco potrebbe essere molto più lungo. In effetti, il governo dell'ex primo ministro Boris Johnson detiene il record di minoranze etniche tra i suoi ministri e alti funzionari.

KWASI KWARTENG

"Ho presieduto il processo di selezione dei candidati Kwasi Kwarteng e Suella Braverman. In entrambi i casi, non ricordo un solo volto nella stanza che non fosse bianco", ricorda Robert Hayward, ex parlamentare conservatore, ora baronetto e membro della Camera dei Lord. Ma soprattutto è uno dei migliori analisti di sondaggi e tendenze politiche del Regno Unito.

"E nel caso di Kwarteng, che è scoppiato in lacrime quando è stato eletto, c'erano circa 550 membri riuniti. Non ci sono più questi pregiudizi. Non si manifestano nemmeno sotto forma di conversazioni private, come accadeva 10 o 15 anni fa, quando si sentivano frasi come 'Non sono sicuro che sia rappresentativo di questo collegio elettorale', che era il modo per sottolineare che non era bianco", spiega Hayward.

suella braverman

La domanda rimane senza risposta: cosa hanno in comune? Il filo conduttore della loro biografia conduce a una vita e a un'educazione perfettamente in linea con le tradizioni e la cultura britanniche. Nel caso di molti di loro, come Sunak o Kwarteng, con la frequentazione di college e università d'élite.

"Penso che siamo più internazionali rispetto ad altri Paesi, ma è chiaro che non si può fare carriera se non si è istruiti nel Regno Unito. In questo modo si ha un accento britannico e si evita quella barriera che ancora scoraggia molte persone", conclude Hayward.

cressida dick sadiq khan

Molti britannici sono riluttanti a vedere i segni del razzismo nelle loro attuali istituzioni e non sono disposti a fare un'introspezione nel loro passato e nella loro anima per vedere se sono davvero cambiati così tanto come credono. Ma è anche vero che il Regno Unito si è dimostrato più tollerante nei confronti del multiculturalismo rispetto ad altri Paesi.

"Direi che abbiamo avuto più successo nell'integrazione delle minoranze razziali rispetto, ad esempio, alla Francia, un Paese che conosco bene, la cui politica è quella di rifiutarsi di riconoscere che ci possono essere differenze di status e di prospettiva di vita tra le minoranze etniche e il resto della popolazione.

sajid javid boris johnson 2

Per questo motivo è difficile fare qualcosa al riguardo. La discriminazione sul lavoro, ad esempio, sembra essere un problema più grande lì che qui", riflette Jonathan Sumption, uno storico, uno degli avvocati più brillanti e di successo della Gran Bretagna, ex giudice della Corte Suprema, e uno che ha una profonda conoscenza dell'anima conservatrice di molti britannici.

"Naturalmente ci sono dei pregiudizi, ma credo che ci siamo adattati relativamente bene rispetto agli standard internazionali. I pregiudizi si basano per lo più sul background di classe o sul tipo di educazione ricevuta, ma non sull'etnia", ammette Sumption.

guardia costiera britannica sulla manica

Anche i più critici nei confronti del sistema hanno poche remore ad ammettere il cambiamento storico: Sukak, Khan, Yousaf, Javid, Kwarteng, Kemi Badenoch, Zahawi? il panorama politico è diventato disseminato di nomi che definiscono una nuova identità britannica, ma avvertono che questa apertura è stata finora dall'alto verso il basso. "È interessante notare che né Yousaf né Sunak sono stati eletti dai cittadini britannici attraverso le urne. Sono arrivati alla carica attraverso un processo di selezione chiuso nei rispettivi partiti. Dobbiamo ancora vedere se l'elettorato è a suo agio con questa diversità in politica. Il banco di prova sarà costituito dalle prossime elezioni generali", avverte Parveen Akhtar, vicedirettore del Dipartimento di Politica, Storia e Relazioni Internazionali dell'Aston University di Birmingham.

i gommoni dei migranti che attraversano la manica

Londra rimane il laboratorio di un nuovo Regno Unito cosmopolita, progressista e multiculturale, dove il 55% dei suoi abitanti non è nato sul suolo britannico. Ma c'è ancora un'altra Inghilterra, quella più incline ad ascoltare l'Enoch Powell che ogni epoca crea, dove il 70% della popolazione è bianca. 5,4 milioni di asiatici si sono integrati nel Paese. 2,5 milioni di neri hanno fatto lo stesso. Ma gli iracheni, i siriani, gli afghani e gli albanesi che arrivano oggi nel Regno Unito sono ancora, agli occhi di molti cittadini, l'immagine di una minaccia.

migranti attraversano la manica 26 la dichiarazione dei redditi di rishi sunak migranti in francia HUMZA YOUSAF 2 migranti attraversano la manica 13

rishi sunak lascia il cane libero a hyde park 5 indiani danzanti meme su rishi sunak 4 rishi sunak lascia il cane libero a hyde park 3 akshata murthy rishi sunak 2