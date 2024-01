È LA STAMPA, BELLEZZA. MEGLIO SILENZIARLA – SULL’ASSALTO DI FRATELLI D’ITALIA A "REPORT", "IL FATTO" ACCUSA: "L’ORDINE DI PRESENTARE UN’INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI SULLE INCHIESTE CHE RIGUARDANO LA RUSSA E FRANCO MELONI, PADRE DI GIORGIA, E’ ARRIVATO DALLA PREMIER E DALLA SORELLA ARIANNA – IL BRACCIO DESTRO DI FAZZOLARI, FRANCESCO FILINI, ACCUSA IL PROGRAMMA DI RANUCCI: “SERVIZI CON TESTIMONI INATTENDIBILI” – I LEGAMI TRA FRANCO MELONI E IL BOSS MICHELE SENESE. MA LA MELONI NON HA RAPPORTI COL PADRE DA...

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “Il Fatto Quotidiano”

giorgia arianna meloni

La decisione di Fratelli d’Italia di presentare un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai sulle inchieste di Report su Ignazio La Russa e Franco Meloni, padre di Giorgia, è stata presa su impulso di Palazzo Chigi, dice una fonte del governo a conoscenza della questione.

Nello specifico, della premier a cui non sono piaciute le parti della trasmissione in cui veniva coinvolto il padre – con cui ha sempre detto di non avere rapporti dall’età di 11 anni – accusato di avere un legame con il camorrista Michele Senese. Sull’interrogazione sarebbe stata d’accordo anche Arianna Meloni, sorella di Giorgia che è comparsa nel servizio di Report che le ha chiesto un parere sulla vicenda.

GIORGIA E ARIANNA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - FOTOMONTAGGIO DEL FATTO QUOTIDIANO

L’interrogazione è stata presentata ieri dai 12 componenti della commissione di Vigilanza Rai di Fratelli d’Italia. In particolare vengono criticate due inchieste della trasmissione di Sigfrido Ranucci: quella dell’8 ottobre sulla “La Russa Dinasty”, in cui veniva intervistato l’ex colonnello dei carabinieri Michele Riccio che, secondo i deputati e senatori di FdI, sarebbe considerato “già inattendibile dalla magistratura”; la seconda inchiesta è uscita il 14 gennaio: i legami tra Franco Meloni e Senese venivano rivelati dal pentito di camorra Nunzio Perrella considerato “non attendibile da due magistrati”.

Così, nell’interrogazione, i parlamentari di FdI in Vigilanza Rai fanno presente che secondo il Testo unico dei servizi di media e il contratto di Servizio Rai i fatti dovrebbero essere presentati in maniera “veritiera ” e non è permesso “utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni”. Quello che FdI chiama “metodo Report ”. […][

FEZ-ZOLARI - MEME BY DAGOSPIA

L’interrogazione è stata scritta e proposta agli altri componenti meloniani della Vigilanza Rai da Francesco Filini, capogruppo di FdI in commissione e braccio destro di Giovanbattista Fazzolari, potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e a sua volta fedelissimo di Meloni. È stato Filini a proporre l’interrogazione nella chat interna di Fratelli d’Italia: a questa proposta hanno dato il via libera tutti i colleghi. L’idea di presentare l’interrogazione alla Rai però non è stata autonoma dei componenti della commissione di Vigilanza, ma è stata presa a Palazzo Chigi tra Meloni e Fazzolari. […]

IL SERVIZIO DI REPORT SU FRANCO MELONI

A convincere la premier che fosse necessario presentare l’interrogazione sarebbe stato anche il coinvolgimento della sorella Arianna, per la prima volta. Durante il servizio, infatti, il giornalista di Report Giorgio Mottola la raggiunge alla festa di Atreju che si è tenuta a dicembre a Roma e le chiede degli affari del padre: “Come fa a risultarmi se non vedo mio padre da quando avevo 13 anni, mi perdoni?”, replica Arianna furibonda prima di essere portata via dal questore della Camera, Paolo Trancassini. […]

FRANCESCO MELONI PADRE DI GIORGIA MELONI

giorgia e arianna meloni funerale di andrea augello GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI giorgia arianna meloni