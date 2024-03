12 mar 2024 19:20

STANNO TROVANDO IL MODO PER UCCELLARE VON DER LEYEN – COME DAGOANTICIPATO, IL BIS DI URSULA SI COMPLICA: SECONDO “POLITICO”, IL PARLAMENTO EUROPEO PORTA IN TRIBUNALE LA COMMISSIONE SUI 10,2 MILIARDI DI EURO SBLOCCATI A DICEMBRE IN FAVORE DI VICTOR ORBAN, NONOSTANTE LE VIOLAZIONI DELLO STATO DI DIRITTO E DEI DIRITTI UMANI - SI TRATTA DI UN DATO POLITICO IMPORTANTE PERCHÉ IL PPE HA VOTATO CONTRO LA COMMISSIONE GUIDATA DA URSULA DOPO CHE, APPENA QUALCHE GIORNO FA, AVEVA OPTATO PER LA SUA RICANDIDATURA… – IL DAGOREPORT