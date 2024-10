9 ott 2024 17:45

STARMER NON NE IMBROCCA UNA – QUEL PASTICCIONE DEL PREMIER INGLESE NE HA COMBINATA UN’ALTRA DELLE SUE: SECONDO IL TABLOID “SUN” AVREBBE FATTO PRESSIONI SULLA POLIZIA PER GARANTIRE UNA “SCORTA DA MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE” ALLA POPSTAR TAYLOR SWIFT. UN ASSIST CLAMOROSO PER L’OPPOSIZIONE, CHE HA POTUTO RICORDARE I REGALI DA OLTRE 7MILA EURO RICEVUTI DAL PRIMO MINISTRO, INCLUSI SEI BIGLIETTI CON TRATTAMENTO VIP PROPRIO PER UNO DEI CONCERTI DI SWIFT A LONDRA…