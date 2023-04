3 apr 2023 10:41

È STATA FERMATA DARYA TREPOVA, LA PRESUNTA RESPONSABILE DELL’ATTENTATO DI IERI A SAN PIETROBURGO, IN CUI È RIMASTO UCCISO IL BLOGGER MAKSIM FOMIN, CONOSCIUTO CON IL NOME DI VLADLEN TATARSKY – L’ANNUNCIO - IL BAR DOVE È ESPLOSA LA BOMBA È DI PROPRIETÀ DI YEVGENY PRIGOZHIN, FONDATORE DELLA BRIGATA DI MERCENARI WAGNER, COME CONFERMA LUI STESSO: “TUTTAVIA, NON ACCUSEREI IL REGIME DI KIEV DI QUESTE AZIONI. PENSO CHE STIA OPERANDO UN GRUPPO DI…”