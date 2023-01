18 gen 2023 10:18

STATE BONI, ANZI BONACCINI – I SONDAGGI DANNO IL GOVERNATORE EMILIANO IN GRANDE VANTAGGIO SULLA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN NELLA CORSA ALLA SEGRETERIA DEM - SOLO IL 7,1% DEGLI ELETTORI PD RITIENE UNA PRIORITÀ LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI. STESSO COPIONE PER ALTRE BATTAGLIE COME IL PACIFISMO (5,7%) E L'AMBIENTE (11%). MENTRE QUASI LA METÀ DI TESSERATI E SIMPATIZZANTI, IL 43,9%, CHIEDE DI METTERE IN CIMA A QUALSIASI PROGRAMMA L'EMERGENZA LAVORO...