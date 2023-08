STATI POLARIZZATI D’AMERICA – NEGLI STATI UNITI C’È UN CLIMA INFAME TRA GLI SCHIERAMENTI PRO E ANTI TRUMP. UNA DONNA È STATA ARRESTATA IN TEXAS PER AVER MINACCIATO LA GIUDICE TANYA CHUTKAN: “STUPIDA SCHIAVA, SE TRUMP NON VIENE ELETTO SEI MORTA”. UN’ALTRA DONNA È STATA CONDANNATA PER AVER INVIATO UNA LETTERA MINATORIA A “THE DONALD”. È L’EFFETTO DELLA POLARIZZAZIONE CERCATA DA DEMOCRATICI E REPUBBLICANI PER RINFORZARE I PROPRI ELETTORATI. MA COSÌ IL SISTEMA RISCHIA DI COLLASSARE…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Tanya Chutkan

«Stupida schiava, ti teniamo d’occhio. Se Trump non viene eletto nel 2024, sei morta». Una donna è stata arrestata l’altro ieri in Texas per aver minacciato la giudice Tanya Chutkan, nominata da Obama, che si occuperà di uno dei processi federali contro Trump a Washington.

Abigail Shry, 43 anni, ha telefonato alla magistrata di origini giamaicane e le ha lasciato questo messaggio in segreteria. Ha giurato di non risparmiare la sua famiglia e di «ammazzare chiunque se la prenda con l’ex presidente», esprimendo particolare livore nei confronti dei democratici al Congresso e dei membri della comunità Lgbtq.

DONALD TRUMP IN TRIBUNALE PER LA TERZA INCRIMINAZIONE

[…] Non è un caso isolato. Fani Willis, la procuratrice democratica afroamericana che ha ottenuto l’incriminazione di Trump e di altri suoi 18 alleati per i tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, è diventata bersaglio di un’ondata di offese razziste online dopo che il tycoon ha attaccato i suoi inquisitori usando la parola «riggers» (truffatori), che i suoi seguaci sulle piattaforme di estrema destra «Gab» e «Patriots.win» hanno subito associato all’epiteto razzista «niggers» (negri). Su un sito di estrema destra sono inoltre stati pubblicati non solo i nomi dei giurati che hanno votato per l’incriminazione in Georgia (indicati negli atti) ma anche i loro indirizzi di casa.

la procuratrice Fani Willis

Intanto, ieri, una donna franco-canadese di 56 anni, Pascale Ferrier, arrivata con armi e munizioni negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 22 anni di reclusione: aveva inviato una lettera contenente ricina a Trump quand’era presidente nel 2020. «Brutto clown tirannico. Arrenditi, non candidarti a queste elezioni», aveva scritto, sottolineando di aver infilato nella busta «un regalo speciale» per aiutarlo a prendere una decisione.

PASCALE FERRIER

[…] lo stesso Trump sta conducendo una campagna elettorale non solo contro il presidente Joe Biden ma contro i procuratori e i giudici dei processi che affronterà l’anno prossimo, da lui accusati di essere corrotti e di parte […]. Ha attaccato la giudice Chutkan sui social e, quando lei l’ha ammonito dal fare commenti che possano intimidire i testimoni, ha scritto: «Se te la prendi con me, io farò lo stesso con te».

[…] Ha spesso preso di mira, online e nei suoi comizi, due altri procuratori afroamericani che lo hanno incriminato: il district attorney di Manhattan Alvin Bragg, che ha istruito l’inchiesta sui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, e l’attorney general di New York Letitia James, che indaga sulle frodi della Trump Organization.

JACK SMITH

Si è scagliato contro il procuratore speciale Jack Smith («Uno squilibrato»). Una dei pochi ad essere stata risparmiata è la giudice Aileen M. Cannon, che si occuperà del processo federale per i documenti top secret in Florida e che lui stesso ha nominato quand’era presidente.

Alcuni avvocati dicono che, se Trump fosse un cittadino qualunque, sarebbe già dietro le sbarre per questi attacchi, che in quanto candidato alle elezioni gli sono stati finora permessi nonostante gli ammonimenti. […]

