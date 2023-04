18 apr 2023 16:49

NEGLI STATI UNITI CI SONO TROPPE ARMI...MEGLIO AGGIUNGERNE ALTRE! – LA RICETTA DI DONALD TRUMP PER FERMARE LE SPARATORIE NELLE SCUOLE: “TUTTI GLI INSEGNANTI DEVONO ESSERE ARMATI E ADDESTRATI” – L’EX PRESIDENTE, CHE PUNTA A ESSERE RIELETTO (SEMPRE CHE NON LO SBATTANO IN GALERA PRIMA) RASSICURA GLI AMERICANI CHE AMANO PORTARSI I MITRA ANCHE AL CESSO: “CON ME ALLA CASA BIANCA NESSUNO OSERÀ ALZARE UN DITO CONTRO LE VOSTRE ARMI..."