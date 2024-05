GLI STATI UNITI IN MEDIO ORIENTE NON CONTANO PIU' UN CAZZO - PIU' JOE BIDEN SCARICA (PER L’ENNESIMA VOLTA) NETANYAHU E PIU' IL PREMIER ISRAELIANO SI TIRA SU, AD ALTEZZA DELL'ELICOTTERO DEL PRESIDENTE IRANIANO RAISI - POCHE ORE PRIMA, IL MINISTRO DEL GABINETTO DI GUERRA, BENNY GANTZ, AVEVA LANCIATO UN ULTIMATUM A NETANYAHU - SE WASHINGTON NON CHIUDE ENTRO AGOSTO LE DUE GUERRE, A NOVEMBRE BIDEN RISCHIA DI MOLLARE LA CASA BIANCA A TRUMP...

Massimo Lomonaco per l’ANSA

Stretto nel fuoco incrociato dei ministri Gallant e Gantz in aperta opposizione alla sua strategia a Gaza, il premier Benyamin Netanyahu deve fare i conti con la persistente opposizione Usa, soprattutto per l'operazione a Rafah.

Il presidente Joe Biden ha rilanciato la posizione Usa e confermato la linea di Washington. "Chiedo una tregua immediata e la liberazione degli ostaggi a Gaza", ha detto ricordando la "crisi umanitaria" in corso nella Striscia.

Ed ha aggiunto di sostenere le proteste "non violente" dei campus Usa sulla guerra, ribadendo che sta lavorando per una "pace durevole" in Medio Oriente. Il discorso di Biden è giunto nel giorno stesso in cui in Israele è arrivato il Consigliere alla sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan.

E non è un caso che l'esponente Usa sia arrivato in Israele da Riad dove in ballo non ci sono stati solo "gli accordi strategici" tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Ma anche - hanno sottolineato analisti - come questi possano favorire la normalizzazione dei rapporti tra il regno saudita e lo stato ebraico in un quadro di distensione generale nella regione, futuro politico di Gaza incluso.

Un'opzione, quella del coinvolgimento arabo e internazionale nel dopo Hamas a Gaza, già respinta da Netanyahu. Tutti temi che non possono non aver fatto parte della riunione tra Netanyahu e Sullivan, che nel suo soggiorno vedrà anche il ministro Benny Gantz.

Il faccia a faccia tra il premier e Sullivan è avvenuto mentre l'Idf sta stringendo sempre più la morsa sui quartieri orientali di Rafah, nel valico omonimo con l'Egitto, e ci sono "intensi combattimenti" nel centro di Jabalya, a nord della Striscia. Continuano i raid aerei nel centro dell'enclave palestinese dove a Nuseirat, secondo Hamas, è stata bombardata una casa con un bilancio di 31 morti.

Prima dell'arrivo di Sullivan, il partito di Gantz - che condivide le richieste dello stesso tenore avanzate anche dal ministro Gallant - ha ammonito di nuovo Netanyahu che la data dell'8 giugno per cambiare le cose - pena l'uscita dal governo - non è "scolpita nella pietra".

Quella data - hanno spiegato Matan Kahana e Pnina Tamano- può essere anticipata se Netanyahu non dovesse rispondere alle richieste-ultimatum poste ieri da Gantz. "Se comprenderemo anche prima dell'8 giugno che il premier, come di consueto, non vuole decidere, certo - hanno avvisato - non aspetteremo fino ad allora". A Netanyahu per ora resta l'appoggio della parte più a destra del suo esecutivo: quella dei ministri radicali come Itamar Ben Gvir.

Proprio il falco di 'Potere ebraico' si è augurato che Netanyahu sia "coraggioso e mandi a casa Gallant, Gantz ed Eisenkot perché non adatti a questo governo che fa quello che deve essere fatto". Le divisioni all'interno del governo israeliano, secondo il sito Axios, hanno spinto Netanyahu a vietare più volte, come forma di controllo sulla narrativa della guerra, ai capi dell'intelligence e della sicurezza israeliani di incontrare dirigenti e parlamentari statunitensi dall'inizio del conflitto a Gaza.

L'ultima mossa del premier è stata 3 settimane fa, quando ha vietato ai direttori delle agenzie di intelligence e di sicurezza del Mossad e dello Shin Bet di vedere il senatore Marco Rubio, poi incontrato direttamente da lui. Al 226/esimo giorno di guerra, l'Idf sta aumentando gradualmente le pressione su Rafah est dove ha rafforzato le sue truppe. Proprio a Rafah sono stati uccisi altri due soldati.

A Jabalya, nel nord, è battaglia piena con i militari che continuano ad operare nel centro della città contro i miliziani di Hamas. Il bilancio dei morti a Gaza - secondo Hamas i cui dati non sono verificabili in modo indipendente - sono arrivati ad almeno 35.456, di cui 70 nelle ultime 24 ore. I feriti, sono 79.476. E il ministro degli esteri giordano Ayman Safadi ha chiesto una indagine internazionale su quelli che ha definito crimini di guerra da parte di Israele. "Quelli responsabili per crimini documentati - ha detto - devono essere portati davanti la giustizia".

