17 feb 2023 19:49

STATI UNITI, STATE A DORMÌ! SONO ANNI CHE LA CINA VI OSSERVA CON I PALLONI-SPIA - DURANTE L’AMMINISTRAZIONE TRUMP I MILITARI AMERICANI AVEVANO AVVISTATO DEGLI OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI MA NON LO HANNO COMUNICATO ALLA CASA BIANCA PERCHÉ NON AVEVANO CERTEZZA DI COSA FOSSERO (O FORSE NON VOLEVANO FARLO SAPERE AL “PUZZONE” PER EVITARE MOSSE FOLLI) - ANNI FA I FUNZIONARI DEL PENTAGONO SOSPETTAVANO CHE I VELIVOLI FOSSERO UNO STRUMENTO DI SPIONAGGIO CINESE...