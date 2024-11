5 nov 2024 13:42

STATI UNITI? STATE IN GUARDIA! - L'AMERICA SI BLINDA PER IL GIORNO DELLE ELEZIONI, SONO STATE ERETTE DELLE BARRIERE PER PROTEGGERE LA CASA BIANCA E CAPITOL HILL: A WASHINGTON I CECCHINI SONO IN POSIZIONE SUI TETTI. TRE STATI HANNO ATTIVATO LA GUARDIA NAZIONALE IN VISTA DI POSSIBILI SCONTRI - C'E' IL TIMORE CHE, QUALUNQUE SIA IL RISULTATO, SCOPPINO RIVOLTE COME QUELLA DEL 6 GENNAIO 2021 (TRUMP HA PIÙ VOLTE DETTO CHE ANCHE QUESTA VOLTA NON ACCETTERÀ LA SCONFITTA)...