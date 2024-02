GLI STATI UNITI VANNO ALLO SCONTRO CON ISRAELE! - IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO ANTONY BLINKEN MOLLA UN CALCIONE AL GOVERNO NETANYAHU: “GLI ISRAELIANI SONO STATI DISUMANIZZATI NEL MODO PIÙ ORRIBILE IL 7 OTTOBRE MA QUESTA NON PUÒ ESSERE UNA LICENZA PER DISUMANIZZARE GLI ALTRI” - SCENDE IN CAMPO ANCHE HILLARY CLINTON: "NETANYAHU DOVREBBE ANDARSENE: NON È UN LEADER AFFIDABILE. È STATO SOTTO IL SUO CONTROLLO CHE È AVVENUTA L'AGGRESSIONE. E SE È UN OSTACOLO A UN CESSATE IL FUOCO DEVE ASSOLUTAMENTE ANDARSENE"

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

BLINKEN: ISRAELE NON HA LICENZA DISUMANIZZARE GLI ALTRI

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele "la licenza per disumanizzare gli altri", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre - ha detto Blinken ieri in una conferenza stampa a Tel Aviv, citata dai media internazionali -. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno, ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri", ha sottolineato il segretario di stato Usa.

GAZA, BLINKEN A ABU MAZEN: USA PER CREAZIONE STATO PALESTINESE

ANTONY BLINKEN ABU MAZEN

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - In un post sul suo account X il segretario di Stato americano Antony Blinken afferma che nel suo incontro di ieri con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (Abu Mazen), ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla "riforma" dell'Anp e alla "creazione di uno Stato palestinese indipendente".

Blinken "ha discusso i benefici derivanti dal rilancio" dell'Autorità nazionale palestinese, ha detto il Dipartimento di Stato americano sottolineando come Washington spinga per importanti riforme dell'Anp affinché possa tornare a governare la Striscia di Gaza. "Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente come la via migliore per garantire pace e sicurezza durature sia per i palestinesi che per gli israeliani", si legge in un comunicato Usa citato dai media internazionali.

antony blinken benjamin netanyahu

GAZA, HILLARY: 'NETANYAHU INAFFIDABILE, DEVE ANDARSENE'

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'ex segretaria di Stato americana Hillary Clinton critica la gestione della guerra tra Israele e Hamas da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu e ne chiede la cacciata. "Netanyahu dovrebbe andarsene: non è un leader affidabile. È stato sotto il suo controllo che è avvenuta l'aggressione.

bill hillary clinton

E se è un ostacolo a un cessate il fuoco deve assolutamente andarsene", ha detto la Clinton al programma 'Alex Wagner Tonight' della Msnbc. A una domanda sul rapporto del presidente americano Joe Biden con Netanyahu, l'ex candidata presidenziale democratica ed ex first lady Usa ha dichiarato: "Penso che Biden abbia fatto tutto ciò che poteva: rispondere alle legittime preoccupazioni del popolo israeliano dopo il 7 ottobre, allearsi con Israele di fronte ad un attacco terroristico da parte di un'organizzazione terroristica. Ma penso che sia anche chiaro che Biden sta facendo tutto il possibile per influenzare Netanyahu".

blinken netanyahu

GAZA, MEDIA: RAID ISRAELE SU RAFAH E DEIR BALAH, 14 MORTI

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite ieri sera in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su Rafah e su Deir al-Balah, nel sud e nel centro della Striscia di Gaza.