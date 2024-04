LO STATO IN-CASSA! – L’UTILE DI CDP VOLA A 3,1 MILIARDI, IN CRESCITA DEL 23%: RISULTATI DA RECORD PER L’AMMINISTRATORE DELEGATO, DARIO SCANNAPIECO, CHE PUNTA ALLA RICONFERMA (LA MELONI È D’ACCORDO, SALVINI-GIORGETTI PER NIENTE) – L’AVANZAMENTO DEL PIANO STRATEGICO 2022-2024 È GIÀ AL 78%: IL GRUPPO, CHE SI CHIAMA FUORI DALLA PRIVATIZZAZIONE DI POSTE, HA IMPEGNATO IN TUTTO 50,7 MILIARDI. NEL SOLO 2023, LA CASSA HA DATO UN CONTRIBUTO ALLA CRESCITA ITALIANA ALL’1,4%...

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo per "la Repubblica"

Il record è nei numeri, l’ambizione nel “cambio d’immagine”. Vola l’utile netto di Cassa depositi e prestiti, mai così alto come l’anno scorso: 3,1 miliardi, in crescita del 23% rispetto ai 2,5 miliardi del 2022. E l’avanzamento del Piano strategico 2022-2024 è già al 78%: il gruppo ha impegnato in tutto 50,7 miliardi. Gli investimenti attivati hanno così superato il 100% del target triennale, attestandosi a 133,5 miliardi.

I risultati raggiunti spingono l’amministratore delegato Dario Scannapieco a rilanciare l’idea di una Cassa in movimento, che investe sul territorio e sostiene enti e imprese (oltre 62 mila nel biennio). «Una banca nazionale di promozione», sottolinea, e non «un salvadanaio o una cassaforte». Il presidente Giovanni Gorno Tempini misura l’impatto dell’impegno: «Nel solo 2023 il nostro contributo alla crescita italiana ha toccato l’1,4% del Pil».

[…] Fuori dal perimetro dei risultati ci sono le operazioni finanziarie. La Cassa si tira fuori dalla privatizzazione di Poste: un coinvolgimento che in realtà, sottolinea l’ad, è «un equivoco» perché il gruppo è fuori dal perimetro contabile della Pubblica amministrazione e perciò «qualora la Cassa vendesse asset non si tratta di privatizzazioni e non c’è un effetto sul bilancio pubblico, se non quello che potrebbe derivare da dividendi derivanti da plusvalenze».

No comment invece sul sostegno alla lista del cda alla prossima assemblea di Tim. E su un possibile interesse per RaiWay, sempre Scannapieco prende tempo: «In questo momento […] non c’è nulla di concreto».

Ma aggiunge che Cdp guarda «a tutte le operazioni che hanno un forte contenuto industriale, comprese le attività che riguardano le reti». Sarà lui a decidere le prossime mosse? Il governo pensa a sostituirlo con l’imminente tornata di nomine. «Sono scelte che spettano agli azionisti, noi continuiamo a lavorare con grandissima intensità » […]. Avanti i numeri.

