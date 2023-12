23 dic 2023 09:20

STAVOLTA HANNO MESSO “BIBI” IN UN ANGOLO – YIGAL CARMON, EX CONSIGLIERE PER L’ANTITERRORISMO IN ISRAELE, SCODELLA DEI DOCUMENTI SECONDO CUI "BIBI" NETANYAHU AVREBBE INCASSATO ALMENO 65 MILIONI DAL QATAR – I DOSSIER SONO STATI HACKERATI DA UN’ORGANIZZAZIONE FINANZIATA DAGLI EMIRATI ARABI UNITI - ORA PER NETANYAHU, LA CUI POPOLARITA' IN PATRIA È AI MINIMI TERMINI, SI METTE MALE - PER CARMON LO SCANDALO “PUÒ PORTARE ALLA SUA CADUTA..."