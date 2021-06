STELLE CADENTI – IL POST-BOMBA DI GRILLO, CHE HA DECISO DI MANDARE DEFINITIVAMENTE CONTE AI GIARDINETTI, LASCIA SPIAZZATI GLI ESPONENTI DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, CHE NON SANNO DA CHE PARTE ANDARE: “CI PERDONO ENTRAMBI, DOVEVANO CHIUDERSI IN UNA STANZA E RAGIONARE” – ALL’EX PREMIER ORMAI NON RESTA CHE FARE LA SCISSIONE E UN PARTITINO ANTI-DRAGHI. MA CHI LO SEGUIRÀ, CON IL RISCHIO DI PERDERE LA POLTRONA?

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Silenzi e sorrisi amari ma, soprattutto, tanto disorientamento. La bomba lanciata da Beppe Grillo sul progetto di Giuseppe Conte lascia attoniti i deputati che stanno votando in Aula alla Camera.

"Ci perdono Conte e Grillo, non doveva finire così", spiegano in tanti. Gli stessi che, in queste ore, ammettevano che tra i duellanti non ci fosse uno che aveva torto e l'altro ragione. "Dovevano chiudersi in una stanza e ragionare, non era un problema di Statuto ma umano", spiegava un ex viceministro prima del post di Grillo. Un post che, a Montecitorio, nessuno si aspettava nella sua virulenza. Nel cortile della Camera dei deputati i pentastellati si riuniscono in tanti capannelli.

Parlano dei possibili effetti sull'alleanze, sulla maggioranza. Includono, tra le ipotesi, lo spettro della scissione con la possibilità che l'ex premier faccia un suo partito. "Conte i voti ce li ha comunque, anche se ne esce molto danneggiato"; spiega un deputato alla prima legislatura. "Questa è una cosa che rischia di avere effetti anche sulla campagna di Virginia Raggi", sottolinea un esponente romano del M5S. In queste ore, tra i pentastellati si naviga a vista. E' possibile che, in serata, i "big" si riuniscano per fare il punto.

