FLASH! – LETTA STA MEDIANDO TRA CONTE E DRAGHI. PER FAR SÌ CHE GIOVEDÌ IL M5S VOTI IL DL AIUTI AL SENATO, IL PREMIER ANNUNCERÀ IN AULA L’INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO, INTERVENTI SU INFLAZIONE E SUL LAVORO, ETC., SOTTOLINEANDO CHE TALI PROVVEDIMENTI SONO GLI STESSI CONTENUTI NELLA LETTERA DI CONTE - SUL TERMOVALORIZZATORE, DRAGHI SARÀ IRREMOVIBILE - CONTE AL BIVIO: SIA SE INDICA DI VOTARE SÌ O NO, IL M5S SUBIRÀ UN’ALTRA SCISSIONE (‘’CHISSENEFREGA, OBIETTA TRAVAGLIO, IL M5S DEVE RECUPERARE VOTI FRA I CITTADINI, NON FRA I PEONES CHE FRA SEI MESI SPARIRANNO NEL NULLA DA CUI VENGONO”)