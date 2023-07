STOLTENBERG PUÒ RINGRAZIARE PRIGOZHIN – IL MANDATO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO È STATO PROROGATO DI UN ANNO: LA DECISIONE SARÀ APPROVATA AL VERTICE DI VILNIUS DELL’ALLEANZA ATLANTICA. DOPO IL “GOLPETTO” TENTATO A MOSCA DAL CAPO DELLA WAGNER, LA SITUAZIONE TRA RUSSIA E UCRAINA È TROPPO CAOTICA PER PERDERE TEMPO CON LE TRATTATIVE POLITICHE – A KIEV ESULTANO: “OTTIMA NOTIZIA, I TEMPI DIFFICILI RICHIEDONO UNA LEADERSHIP FORTE”

JENS STOLTENBERG

NATO, IL MANDATO DI STOLTENBERG VIENE PROROGATO DI 1 ANNO

(ANSA) - Gli alleati della Nato hanno concordato di estendere il mandato del Segretario Generale Jens Stoltenberg di un ulteriore anno, fino al 1° ottobre 2024. La decisione sarà approvata dai capi di Stato e di Governo alleati al Vertice di Vilnius.

"Gli alleati hanno ringraziato il Segretario Generale per la sua leadership e il suo impegno, che sono stati fondamentali per preservare l'unità transatlantica di fronte a sfide di sicurezza senza precedenti", si legge in una nota pubblicata sul sito della Nato. "Sono onorato della decisione degli alleati di estendere il mio mandato di Segretario Generale: il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra grande Alleanza è più importante che mai", ha dichiarato Stoltenberg.

JENS STOLTENBERG E LLOYD AUSTIN - VERTICE DI RAMSTEIN CON I MINISTRI DELLA DIFESA NATO

KIEV, 'OTTIMA NOTIZIA LA PROROGA DI STOLTENBERG ALLA NATO'

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Sono per Kiev "ottime notizie" la proroga di un anno del mandato a Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato,. E il commento fatto dal ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba nel suo account Twitter. "I tempi difficili richiedono una leadership forte". segnala Kuleba. "Jens Stoltenberg ha dimostrato proprio questo. Non vedo l'ora di promuovere la nostra cooperazione", aggiunge.

SUNAK, CON STOLTENBERG CONTINUIAMO LAVORO INSIEME PER L'UCRAINA

jens stoltenberg volodymyr zelensky

(ANSA) - Il premier britannico Rishi Sunak ha salutato la proroga di un anno del mandato a Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato affermando su Twitter di essere pronto "a continuare il lavoro insieme" in sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro ha sottolineato che sotto la leadership di Stoltenberg l'Alleanza atlantica è evoluta per far fronte a nuove minacce.

BIDEN, DA STOLTENBERG FERMA LEADERSHIP PER GUIDARE LA NATO

(ANSA) - "Accolgo con favore l'annuncio che la Nato estenderà il mandato del Segretario generale Jens Stoltenberg per un ulteriore anno. Con la sua ferma leadership, esperienza e giudizio, il Segretario Generale Stoltenberg ha portato la nostra Alleanza attraverso le sfide più significative per la sicurezza europea dalla seconda guerra mondiale". Così il presidente Usa Joe Biden sull'estensione del mandato di Stoltenberg alla guida della Nato. "Oggi la nostra Alleanza è più forte, più unita e propositiva di quanto non sia mai stata". "Non vedo l'ora di continuare il lavoro con il Segretario Generale Stoltenberg per rafforzare ulteriormente l'Alleanza la prossima settimana al Vertice della Nato a Vilnius e in vista del Vertice del 75° Anniversario della NATO a Washington D.C., il prossimo anno", conclude la dichiarazione di Biden pubblicata sul sito della Casa Bianca.

Charles Michel Jens Stoltenberg Ursula von der Leyen

CROSETTO, STOLTENBERG È CONTINUITÀ IN UN MOMENTO DELICATO

(ANSA) - "L'estensione del mandato di Jens Stoltenberg in qualità di segretario generale Nato è un forte messaggio di continuità in questo delicato momento. A lui auguro buon lavoro. Andiamo avanti, insieme per creare le condizioni per una pace giusta". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su twitter.

SANCHEZ SODDISFATTO PER LA PROROGA DI STOLTENBERG ALLA NATO

(ANSA) - Nel corso di un colloquio con i corrispondenti europei a Madrid per l'inizio della presidenza spagnola il premier Pedro Sanchez, soffermandosi sulla proroga del mandato alla guida della Nato di Jens Stoltenberg, ha sottolineato la generosità e l'impegno per l'Alleanza mostrata dall'ex premier norvegese. Quanto fatto da Stoltenberg è stato notevole, ha ribadito Sanchex, spiegando che in tempi di guerra è cruciale non cambiare una leadership e consolidare la posizione politica dell'Alleanza rispetto all'invasione della Russia in Ucraina.

joe biden jens stoltenberg

SCHOLZ, 'BENE LA PROROGA DI STOLTENBERG, AVANTI INSIEME'

(ANSA) - "Non vedo l'ora di continuare la collaborazione costruttiva con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La Nato è la nostra forte alleanza e resta la garante centrale della nostra sicurezza collettiva". Lo scrive in un tweet il cancelliere tedesco Olaf Scholz, salutando la proroga del mandato del segretario generale fino al 1° ottobre 2024 concordata oggi dagli Alleati.

