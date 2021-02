AI TECNICI VANNO TUTTI I MINISTERI CHIAVE. E FIN QUI, C’È LA MANO DI DRAGHI. DOPODICHÉ LA SCELTA DEI POLITICI APPARTIENE TUTTA A MATTARELLA. PRESSATO DAI PARTITI, NON HA AVUTO LE PALLE DI DIR LORO: PRENDERE O LASCIARE. E SE L’È FATTA ADDOSSO COME UN PIO VECCHIETTO - TUTTI I PARTITI SONO CONTENTI ECCETTO I BERLUSCONIANI CAPEGGIATI DA RONZULLI-GHEDINI CHE HANNO RISCHIATO IL COCCOLONE AL NOME DI MARA CARFAGNA, MAI PROPOSTO DA FORZA ITALIA - LA SCELTA ALLA GIUSTIZIA DELLA CARTABIA È UNO SCHIAFFO AL GIUSTIZIALISMO MANETTARO DI BONAFEDE. COME COLAO MINISTRO È UNA PORTA IN FACCIA AL CONTE DEGLI STATI GENERALI...