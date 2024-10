STORIA DI UN GRADINO “INFAME” – PAOLO CORSINI SENZA VERGOGNA! IL DIRETTORE DELL’APPROFONDIMENTO RAI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI DOPO AVER DATO DELL’INFAME A CORRADO FORMIGLI: “MI RIFERIVO AL GRADINO. SONO GIORNI CHE ZOPPICO PER UN PROBLEMA AL GINOCCHIO, TANTO CHE FACCIO MAGNETOTERAPIA TUTTI I GIORNI, ANCHE IN RAI COME TUTTI SANNO E VEDONO”. MA POI CADE DI NUOVO IN FALLO: “SE POI A LUI PIACE ATTRIBUIRSI CERTI EPITETI...".