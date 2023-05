29 mag 2023 17:44

LA STORIA D’ITALIA SECONDO MICHELA MURGIA (CHE VEDE FASCI DAPPERTUTTO) - LA SCRITTRICE SU INSTAGRAM RACCONTA GLI ULTIMI TRENT’ANNI COME UN’UNICA CAVALCATA DEL “NUOVO FASCISMO”: DAGLI OPERAI CHE INIZIANO A VOTARE PER LA LEGA ALLE VIOLENZE DEL G8 DI GENOVA, DALLA LEGGE BOSSI-FINI SULL’IMMIGRAZIONE ALLA LEGGE BIAGI CHE HA AMPLIFICATO IL PRECARIATO, DAL RITORNO DEI TURBO-CATTOLICI CON IL CASO ENGLARO FINO ALLA VITTORIA DI GIORGIA MELONI - COMPLICE DEI “NERI”, PER LA MURGIA, E’ STATO MATTEO RENZI CHE HA MESSO IN ATTO UN “REGIME ISPIRATO NEI COMPORTAMENTI A UN AUTORITARISMO SOSTANZIALE”