Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

L’ultimo scambio di amorosi sensi con Matteo Salvini è dell’altro giorno. […] Elon Musk[…] in Italia piace più a destra (pur con qualche vistosa contraddizione, come il ricorso alla maternità surrogata), sul versante populista, che a sinistra. E anche tra i due principali partiti di governo la corsa a conquistarsi un rapporto privilegiato con il patron di X, di Tesla, di Starlink e tanto altro, è senza esclusione di colpi.

Lui, per non far torto a nessuno, nel dicembre scorso è stato ospite sia di Atreju (la manifestazione di Fratelli d’Italia) che del ministero delle Infrastrutture. Il dialogo è aperto. Salvini, giovedì in un’intervista a Libero, ha speso parole di elogio: «Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l’Italia è un bel momento». E poi, per essere ancora più chiari: «Da ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere Starlink nelle aree attualmente disconnesse». Musk ha subito ringraziato, via X naturalmente.

Solo poche settimane fa il miliardario naturalizzato americano aveva commentato un tweet scritto da un’avvocata e opinionista olandese, Eva Vlaardingerbroe, in difesa della politica salviniana sui blocchi navali contro l’immigrazione clandestina. Nel messaggio Musk definiva «scandaloso» che Salvini sia a processo «per aver fatto rispettare la legge». In questa fase, quindi, è soprattutto il leader leghista a cercare di stringere i rapporti con l’imprenditore, ma Giorgia Meloni non è meno interessata.

Già a giugno di un anno fa la presidente del Consiglio lo aveva invitato a Palazzo Chigi, dove si era intrattenuto parlando di denatalità e intelligenza artificiale. «Avanti verso le sfide future che ci accomunano» il messaggio di congedo della premier affidato anche in questo caso a X.

Attenzione ricambiata con un like apposto sotto il messaggio con cui Meloni a ottobre annunciò via social la fine del rapporto sentimentale con Andrea Giambruno. […]

