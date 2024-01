LO STRANO GIRO DI POLTRONE NELLA NUOVA DISGRAZIATISSIMA AGENZIA DEL TURISMO DELLA SANTANCHE’ - ENNESIMO STOP PER “ENIT SPA”, IL NUOVO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO VOLUTO DALLA "PITONESSA": LA NASCITA DELL’AGENZIA È IN RITARDO DI 8 MESI A CAUSA DELLA MANCANZA DI UN PRESIDENTE E ALTRI INTOPPI, COME LE INDAGINI DELLA CORTE DEI CONTI SULL’ASSUNZIONE DI 101 PERSONE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DEL MINISTERO DEL TURISMO PER IL PNRR – TRA QUESTE C’E’ ANCHE SILVIA CAVALLARI, FIGLIA DI EUGENIA ROCCELLA CHE...

daniela santanche

Estratto dell'articolo di Federico Marconi per “Domani”

Un colpo di spugna per dire addio al “marchettificio”, come da definizione / della ministra Daniela Santanchè. Negli uffici del ministero del Turismo in questi giorni è in corso di definizione il decreto che porterà alla soppressione dell’Ente nazionale italiano per il turismo e alla nascita di Enit spa, che avrà come azionista di riferimento il ministero dell’Economia. Fonti vicine al dossier hanno detto che era tutto pronto per la fine dell’anno, come previsto da un decreto di aprile di palazzo Chigi.

ENIT

[…] Negli uffici dell’Agenzia del turismo c’è quindi un gran da fare: non solo per pianificare la trasformazione in società per azioni. Ma per le indagini della Corte dei conti, che ha presentato la sua relazione al parlamento sul bilancio 2022: tra le tante critiche, anche quella sul distaccamento dei dipendenti verso altri enti. Tra questi, può rivelare Domani, spunta anche la figlia della ministra Eugenia Roccella, spostata a palazzo Chigi sin dai primi giorni del governo Meloni.

eugenia roccella foto di bacco (1)

Il varo della nuova Agenzia del turismo è in ritardo di quasi […]. Al ministero guidato da Santanchè venivano dati 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto per la costituzione di Enit spa. Il 10 maggio la nomina di un commissario per liquidare il vecchio ente, Ferruccio Maria Sbarbaro, avvocato molto apprezzato dalla capo di gabinetto del ministero, Erika Guerri.

Da allora però nulla s’è mosso. Forse la tribolata estate della ministra – alle prese con le inchieste della procura di Milano sulla sua attività imprenditoriale – ha rallentato l’iter. […]

LA FIGLIA DI ROCCELLA

Partiamo dai molti rilievi dei magistrati contabili. La relazione evidenzia le 101 persone assunte nel 2021 da Enit per far fronte alle esigenze del ministero del Turismo per il Pnrr: oggi sono 92, di cui 5 distaccate presso altre amministrazioni «in contrasto con le specifiche finalità indicate dalla legge».

ENIT

Tra queste c’è anche la figlia della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, Silvia Cavallari. È passata in avvalimento alla presidenza del Consiglio, con il via libera del ministero guidato da Santanchè, dal 14 novembre 2022 e per tutta la durata dell’attuale governo. La figlia di Roccella a Chigi ha ritrovato Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Meloni. Tra il 2021 e il 2022 Caputi ha ricoperto lo stesso ruolo al ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia. Lui, Silvia Cavallari, Roccella e il marito Luigi Cavallari, hanno in comune anche l’appartenenza a Magna Charta, fondazione dell’ex ministro Gaetano Quagliarello.

FLAVIO BRIATORE - DANIELA SANTANCHE - ATREJU

Tra gli altri rilievi della Corte dei Conti c’è l’assenza di un presidente, ruolo scoperto dal giugno 2022 e per cui negli ultimi mesi sono stati fatti i nomi dell’amico della ministra, Flavio Briatore – che sarebbe stato accolto con piacere in Enit dall’attuale dirigenza – e del campione Alberto Tomba.

Ivana Jelenic

Viene criticato anche il continuo avvicendamento di amministratori delegati (quattro negli ultimi due anni e mezzo) e l’assenza di un direttore finanziario [… e il bilancio in verde. Secondo i magistrati contabili l’attivo di 11 milioni e 405mila euro nel bilancio 2022 «non può essere letto in una chiave positiva», scrive il consigliere Stefano Castiglione, perché «trattandosi di un ente con una vocazione volta a migliorare l’immagine turistica sulla base di contributi interamente riconosciuti dallo stato dovrebbe tendere al pareggio di bilancio».

Il dato «conferma una difficoltà dell’ente al conseguimento dei propri obiettivi». Tra i dipendenti serpeggia grande malumore, anche perché l’ad Ivana Jelenic ha utilizzato la relazione della Corte dei conti per togliere la possibilità di fare lavoro agile. «Si sta pensando a uno stato di agitazione. «Ma poi se li immagina i figli dei politici che lavorano qui che si vedono negare lo smart working?», ironizza una fonte con Domani.

IL CONSIGLIERE-SOLDATO

sandro pappalardo assessore regione sicilia foto di bacco

In Enit spa è quasi certa la conferma degli attuali consiglieri di amministrazione. Sono due: l’amministratrice delegata Jelinic e il tenente colonnello Sandro Pappalardo. […] Tenente colonnello dell’esercito, già assessore al Turismo della Sicilia in quota FdI, molto vicino al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al responsabile turismo del partito Gianluca Caramanna, da febbraio è anche consigliere per i rapporti con il parlamento del ministro della Difesa Guido Crosetto, nonostante non sia mai stato eletto in nessuna assemblea rappresentativa. Pappalardo è consigliere di Enit dal 2019 con un compenso di 40mila euro annui, rimborsi esclusi.

daniela santanche

Risulta a Domani che negli ultimi mesi il suo incarico e i suoi guadagni siano stati al centro di alcuni approfondimenti di diverse amministrazioni dello stato per accertare lo svolgimento di attività lavorative in violazione della disciplina su incompatibilità, cumulo di impieghi e conflitto di interesse. Alcuni di questi accertamenti sono ancora in corso. Sono diverse le richieste di documentazione giunte a Enit, ma i vertici dichiarano di non esserne a conoscenza. Il ministero della Difesa, su richiesta di Domani, ha fatto sapere che non sono risultati profili critici.

Tra le segnalazioni giunte al responsabile anticorruzione del MiTur c’è anche il finanziamento di Enit di 200mila euro al Nastro Rosa, manifestazione di Difesa servizi spa, società di palazzo Baracchini dove Pappalardo è consigliere del ministro (non retribuito, ma con possibilità di farsi rimborsare le missioni)-

