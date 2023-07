LO STRATEGEMMA CHE ACCONTENTA TUTTI - LA CASA BIANCA HA RESO NOTO CHE AL VERTICE DI VILNIUS LA NATO DEFINIRÀ UN "PERCORSO" PER L'ADESIONE DELL'UCRAINA, MA SENZA UN "CALENDARIO" (E QUINDI CAMPA CAVALLO) - L’ALLEANZA DOVRÀ DEFINIRE UN PERCORSO DI RIFORME PER KIEV NECESSARIE PER L’INGRESSO - MA E’ UNA MOSSA CHE SERVE A TENERE BUONO ZELENSKY E A NON IRRITARE PUTIN CHE HA MINACCIATO “REAZIONE FERMA” SE L’UCRAINA ENTRA NELLA NATO…

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

USA, NATO DEFINIRÀ PERCORSO ADESIONE KIEV SENZA CALENDARIO

(ANSA-AFP) - VILNIUS, 11 LUG - La Casa Bianca ha reso noto che la vertice di Vilnius la Nato definirà un "percorso" per l'adesione dell'Ucraina, ma senza un "calendario". La Nato definirà un percorso di riforme per l'Ucraina, in modo che possa entrare a far parte dell'Alleanza, ma senza fornire un "calendario", ha dichiarato questa mattina il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Verrà elaborato un "percorso di riforme per l'Ucraina", ma "non posso indicare un calendario", ha detto Sullivan ai giornalisti a Vilnius, confermando anche che il Presidente Joe Biden incontrerà domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

USA, DAREMO SEGNALE POSITIVO SU ADESIONE KIEV ALLA NATO

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Gli Stati Uniti "invieranno un segnale positivo" sulla futura adesione dell'Ucraina alla Nato al vertice di Vilnius che prende il via oggi. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, aggiungendo che al vertice verrà concordato un nuovo pacchetto di aiuti Nato per l'Ucraina, come riferisce il Guardian.

STOLTENBERG, UCRAINA ORA MOLTO PIÙ VICINA ALLA NATO

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è detto fiducioso che il comunicato finale del vertice Nato invierà un messaggio positivo sul percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Alleanza atlantica: "L'Ucraina si è avvicinata molto di più alla Nato, e questo dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni dell'Alleanza'. Lo riporta il Guardian. Stoltenberg ha spiegato ai giornalisti a Vilnius che si sta lavorando alla formulazione del comunicato finale del vertice.

VOLODYMYR ZELENSKY E JOE BIDEN A KIEV 1

CREMLINO, 'REAZIONE FERMA SE L'UCRAINA ENTRA NELLA NATO'

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - Un ingresso dell'Ucraina nella Nato avrebbe "conseguenze molto, molto negative" e richiederebbe alla Russia una reazione "ferma". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass.