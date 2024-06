18 giu 2024 18:42

LA STRATEGIA EUROPEA DI ORBAN, TRA PUTIN E TRUMP - IL PREMIER UNGHERESE HA INCONTRATO L’OLANDESE MARK RUTTE E GLI HA PROMESSO IL SUO APPOGGIO PER LA NOMINA A SEGRETARIO DELLA NATO. IN CAMBIO IL SOVRANISTA AMICO DI PUTIN E DELLA MELONI POTRÀ “NON PARTECIPARE” ALLE INIZIATIVE DELL’ALLEANZA ATLANTICA A SOSTEGNO DELL'UCRAINA – L'UNGHERIA PRESENTA IL PROGRAMMA PER IL SUO SEMESTRE EUROPEO E UTILIZZA UNO SLOGAN TRUMPIANO: “MAKE EUROPE GREAT AGAIN”