LA STRATEGIA DELLA LEGA: MINACCIARE I NERVI DELLA DUCETTA E POI RINCULARE – OGGI IL CARROCCIO HA PRESENTATO UN ORDINE DEL GIORNO “PACIFINTO” SULLA GUERRA IN UCRAINA, INVITANDO A UN NUOVO “SFORZO DIPLOMATICO” VISTO CHE “NESSUNA DELLE DUE PARTI HA LA CAPACITÀ DI OTTENERE UNA VITTORIA” - I GRILLINI SI SONO DETTI PRONTI A VOTARE L’ODG, POI IL TESTO ORIGINARIO È STATO ANNACQUATO E APPROVATO DAL SENATO DALLA MAGGIORANZA...

Estratto dell’articolo di Mariolina Sesto per www.ilsole24ore.com

massimiliano romeo 4

Il governo deve impegnarsi “nelle competenti sedi europee, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto” in Ucraina.

Lo chiede un odg della Lega (partendo dal presupposto che nessuna delle due parti può vincere) presentato di prima mattina dal capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, al decreto legge sulla proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina all’esame dell’Aula del Senato. L’Odg crea imbarazzo nel governo. E nel giro di qualche ora è la stessa Lega a limarlo.

MATTEO SALVINI CON MAGLIETTA DI PUTIN AL PARLAMENTO EUROPEO

[…] L’odg della Lega sull’Ucraina viene asciugato rispetto all’originale in attesa delle ultime limature prima del voto in Aula al Senato. Dal testo saltano gran parte delle premesse. In particolare quelle che si riferiscono alle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sulla controffensiva dell’Ucraina; via anche la parte sull’opinione pubblica italiana che “non supporta più pienamente gli aiuti militari”. Aggiunto all’impegno finale l’invito […] a “perseguire una soluzione del conflitto per giungere a una pace nel ripristino del diritto internazionale”.

massimiliano romeo foto di bacco

[…] Ma cosa diceva il testo presentato originariamente? Secondo la Lega “i numerosi sforzi della comunità internazionale” si sono rivelati “essenziali ma non sufficienti per neutralizzare la minaccia russa”. “È essenziale - sottolinea - sviluppare una visione di come finirà la guerra; i ventitré mesi di combattimenti hanno chiarito che nessuna delle due parti ha la capacità di ottenere una vittoria militare decisiva sull’altra”.

Uno scenario che “rischia di complicarsi ulteriormente nel breve periodo”. Il documento sottolinea inoltre che “l’assistenza americana in Ucraina (che ha superato i 44 miliardi di dollari dall’inizio dell’invasione russa) è ferma per assenza di fondi” Anche in Italia l’opinione pubblica […] “non supporta più pienamente gli aiuti militari che il nostro Paese continua a inviare in sostegno all’esercito ucraino e auspica una soluzione pacifica e diplomatica del conflitto”.

SALVINI PUTIN

[…] Alla fine l’ordine del giorno, proposto dalla Lega sulla guerra in Ucraina, è stato approvato dal Senato con 110 voti favorevoli, nessuno contrario e sette astenuti. I senatori di Avs e del M5s non hanno partecipato al voto mentre il Pd ha votato a favore. Il testo è stato riformulato in gran parte delle premesse (per lo più cancellate) e nell’impegno finale (con l’aggiunta, alla via diplomatica, del “ripristino del diritto internazionale”).

MATTEO SALVINI E PUTIN IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA BY ELLEKAPPA LA PREVALENZA DEL CREMLINO - VIGNETTA DI ELLEKAPPA