Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il Partito Popolare Europeo (PPE) sta intensificando il suo avvicinamento all'estrema destra. In un momento particolarmente intenso in campo elettorale - con diverse elezioni chiave nel resto dell'anno, tra cui le elezioni generali in Spagna - i conservatori stanno accelerando il loro flirt con i partiti alla loro destra.

In questa logica, stanno cercando di avvicinarsi a leader come la leader italica Giorgia Meloni e stanno studiando la possibilità di avvicinarsi al movimento populista olandese Peasant-Citizen Movement (BBB), che ha sorpreso alle elezioni provinciali nei Paesi Bassi diventando il partito più votato. L'intesa è già un dato di fatto in Finlandia, dove la destra moderata sta negoziando con gli ultraconservatori del Partito dei Finlandesi.

Con questa strategia, il PPE sta cercando di resistere alla perdita di potere nell'Unione Europea. I partiti che compongono la formazione non governano in nessuno dei sei Paesi principali (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi).

Ora, con la Grecia, la Slovacchia, la Polonia e la Spagna alle prese con elezioni cruciali quest'anno e con le elezioni europee previste per il 2024, il leader del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber, sta lottando per mantenere la sua ricca fetta di potere a Bruxelles. E questo sta causando divisioni all'interno del partito europeo.

Con tre elezioni nei prossimi 15 mesi (alcune regionali, altre nazionali e altre ancora europee), la Spagna è una variabile particolarmente importante e Manfred Weber non ha esitato a fare un altro passo a sostegno del Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo, schierandosi mercoledì in difesa del progetto di legge proposto dal Partito Popolare Andaluso e dall'ultradestra Vox per regolarizzare l'irrigazione nel parco nazionale di Doñana.

E questo nonostante una sentenza della Corte europea abbia condannato la Spagna per non aver protetto la zona umida. Weber lo ha fatto, inoltre, con un attacco alla Commissione europea, di cui fanno parte nove suoi correligionari, tra cui la presidente Ursula von der Leyen.

La mossa, sotto forma di critica diretta al commissario Virginijus Sinkevicius (vicino ai Verdi, ma piuttosto conservatore), ma vista come un attacco ritardato alla Von der Leyen, ha causato disagio tra alcuni membri del Partito Popolare. Fonti del partito sostengono che questo non è il primo attrito con Sinkevicius.

Ma sullo sfondo c'è un altro scontro più importante con il capo dell'esecutivo dell'UE, la risorsa meglio posizionata per il PPE per mantenere la presidenza della Commissione e con la quale Weber ha avuto una particolare guerra da quando lei ha vinto l'incarico, da lui tanto desiderato (Weber era la prima scelta della grande famiglia popolare per occupare la poltrona nel 2019).

Alcuni leader nazionali considerano la cristiano-democratica Von der Leyen tossica (ad esempio, per i suoi buoni rapporti con Pedro Sánchez) o troppo vicina ai socialisti spagnoli e ai socialdemocratici tedeschi, perché pur essendo una conservatrice ha una visione molto sociale su alcuni temi, soprattutto dopo la pandemia. La tedesca ha deciso di rimanere fuori dalla mischia e di guardare i cristiano-sociali dall'alto.

Lungi dall'avvicinarsi ai liberali o ai verdi - anche se nel suo Paese c'è un governo di coalizione e in precedenza un altro di conservatori e socialdemocratici - e nonostante il cordone sanitario di ferro che esiste in Germania contro l'ultradestra, il tedesco ha scelto alcune formazioni ultraconservatrici che considera più assimilabili.

Il ceco Fiala, conservatore ma moderato, che secondo fonti di partito potrebbe lasciare il gruppo ECR di riformisti e conservatori al Parlamento europeo e aderire al Partito Popolare al prossimo congresso. E soprattutto Meloni, atlantista e sostenitrice del sostegno dell'UE all'Ucraina, che in Italia ha messo all'angolo Forza Italia quasi fino all'irrilevanza.

Weber, che si oppone all'aborto e ha una linea dura sull'immigrazione, ha tracciato almeno un paio di linee rosse: i potenziali partner devono sostenere Kiev e non possono essere pubblicamente euroscettici. "La Meloni è costruttiva in Europa, sostiene l'Ucraina e non ci sono problemi con lo Stato di diritto in Italia", ha dichiarato a febbraio.

Weber, che ha un'insolita concentrazione di potere nella famiglia dei conservatori europei - è il leader del Gruppo Popolare al Parlamento europeo e il presidente del Partito Popolare Europeo, un doppio ruolo che si è verificato solo due volte in passato, con il belga Wilfried Martens e il francese Joseph Daul - sta radicalizzando il PPE, trasformandolo in un ariete contro i governi di sinistra e aprendo le porte all'estrema destra. Già l'anno scorso, quando il PPE decise di trasformare l'Italia in un laboratorio per questo avvicinamento con il patto tra Forza Italia di Silvio Berlusconi e Fratelli d'Italia, Markus Söder, capo del governo bavarese e presidente del partito di Weber (CSU), lo accusò di aver commesso un "grave errore strategico" nel sostenere l'accordo.

L'idea di un'alleanza in Europa tra la destra liberale e l'ultraconservatore ERC sta guadagnando terreno, come sottolinea Alberto Alemanno, professore di diritto e politica comunitaria presso la scuola HEC di Parigi. Anche se la formula, avverte, è ben lungi dall'avere un sostegno unanime all'interno del gruppo. "I polacchi sono contrari e i francesi non sono convinti", afferma Alemanno. Nel caso di entrambi i Paesi, un'alleanza con i più ultra-sinistri condannerebbe i loro rami popolari: i Repubblicani francesi e la Piattaforma civica polacca.

Weber è stato eletto presidente del PPE meno di un anno fa. La cronologia di questi 11 mesi mostra il riavvicinamento con l'ultraconservatore ECR, che sotto il suo predecessore, il polacco Donald Tusk, era un anatema. Già in estate, in Svezia sono state create due coalizioni tra membri del PPE e dell'ECR. L'Italia, dove Forza Italia è diventata una forza residuale, funge da importante laboratorio per l'alleanza. Il riavvicinamento potrebbe continuare in Finlandia, dove Petteri Orpo, leader del Partito Moderato, membro del Partito Popolare, ha dichiarato giovedì la sua intenzione di negoziare con il Partito dei Finlandesi dell'ECR.

Camino Mortera, responsabile dell'ufficio di Bruxelles del think tank CER, ritiene improbabile una fusione tra il Partito Popolare Europeo e l'ECR. "Il gruppo ECR è stato fondato dai britannici con i polacchi e i cechi perché si sentivano fuori dal PPE, che vedevano troppo favorevole all'integrazione. Questa prospettiva europea unisce i partiti che compongono il Partito Popolare Europeo, ma a livello nazionale non è così determinante", afferma l'autrice, sostenendo che questo asse dovrebbe svolgere un ruolo decisivo nell'arena politica continentale.

Caso per caso

Il PPE, che spesso dice di cercare di allargare la sua base di sostegno al progetto europeo di fronte al deterioramento della grande coalizione tra il Partito Popolare (175 eurodeputati), i socialdemocratici S&D (144) e i liberali (101), non sta cercando un riavvicinamento con l'ECR come blocco - cosa che, peraltro, susciterebbe una resistenza molto maggiore dall'interno - ma piuttosto su base individuale. L'ECR conta 66 eurodeputati.

La grande alleanza tra le tre grandi famiglie politiche come pilastri dell'UE, fondamentale per l'approvazione della Commissione europea di von der Leyen, è stata erosa. Il grande timore ora è che le mosse di Weber la rompano, afferma Iratxe García, presidente del gruppo socialista e democratico al Parlamento europeo. "Questa alleanza prevedeva un cordone sanitario per escludere l'estrema destra dalle cariche istituzionali del Parlamento. Con questa intesa, al di là delle nostre differenze ideologiche, abbiamo affrontato la crisi del Covid, il pacchetto di ripresa o la risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Ma ora il PPE di Weber ha deciso di rompere questa tradizionale alleanza per allearsi con l'estrema destra", ha osservato. "Se la battaglia interna al PPE sarà vinta da Weber e dai suoi sostenitori, il futuro dell'UE sarà a rischio, perché si tratta di un progetto basato sulla cooperazione e sulla fiducia al di là degli interessi di partito e nazionali", aggiunge García.

Il politologo olandese Cas Mudde ritiene che il PPE stia facendo una mossa tattica che riflette la radicalizzazione a lungo termine della destra, che è "più visibile" nell'ECR. "Data la radicalizzazione dei partiti del PPE e la crescente rilevanza dei partiti dell'ECR, una collaborazione più stretta ha senso per un gruppo orientato al potere come il PPE", aggiunge Mudde, che è anche professore all'Università della Georgia negli Stati Uniti e ha studiato l'estrema destra e il populismo in Europa.

Mudde sottolinea anche uno dei talloni d'Achille da quando la CDU ha lasciato il potere a Berlino: il PPE non governa in nessuno dei grandi Stati dell'UE. Il primo in termini di popolazione è la Romania. L'alleanza", aggiunge l'olandese, "non solo li renderebbe molto più forti nel Parlamento europeo, ma, cosa forse ancora più importante, nel Consiglio europeo, dove l'ECR ha ora tre rappresentanti, che rappresentano più cittadini europei - e forse anche più potere economico e militare - rispetto al maggior numero di eurodeputati del PPE, che rappresentano principalmente Paesi più piccoli".

Per uno degli storici della politica europea, Guy Verhofstadt, ex primo ministro belga e quindi con esperienza nel Consiglio europeo e attuale europarlamentare, questa mossa dei conservatori europei è un'abitudine: "L'approccio "big tent" del PPE è ben consolidato da quando Berlusconi è entrato nel gruppo una generazione fa. Questo dovrebbe dire tutto. Invece di attirare gli estremi politici, è servito solo a far perdere al partito la sua centralità rispetto agli estremi", aggiunge il liberale di lungo corso.

L'analisi critica di Verhofstadt aumenta man mano che avanza la sua argomentazione: "Anche l'attrattiva politica esterna delle forze di centro-destra ha perso terreno nei confronti dei partiti di destra più radicali, e il risultato finale è uno spostamento ancora maggiore verso destra. Vedere ora il PPE avvicinarsi alla Meloni e un Berlusconi che spaccia apertamente la narrativa di Putin sull'Ucraina.... Ci si chiede dove siano le linee rosse. Se ce ne sono."