11 ott 2023 18:23

STRAVOLTA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE CONDANNAVA DOMENICO “MIMMO” LUCANO A 13 ANNI E 2 MESI: PER L'EX SINDACO DI RIACE LA PENA È STATA RIDOTTA A UN ANNO E SEI MESI - I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO LO HANNO ASSOLTO DALLE ACCUSE PIÙ GRAVI COME QUELLA DI ESSERE IL PROMOTORE DI UN'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA GESTIONE ILLECITA DEI FONDI PER LA GESTIONE DEI MIGRANTI - LUCANO È STATO CONDANNATO PER UN FALSO, IN RELAZIONE AD UNA DELIBERA DEL 2017