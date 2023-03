LA STRETTA MONETARIA È QUI PER DURARE – CHRISTINE LAGARDE ANNUNCIA CHE LA BCE CONTINUERÀ AD ALZARE I TASSI: “È MOLTO PROBABILE CHE LI AUMENTEREMO DI 50 PUNTI BASE A MARZO. È ANCORA PRESTO PER DICHIARARE LA VITTORIA SULL’INFLAZIONE” – “SONO SICURA CHE MOLTE BANCHE SONO PRONTE A RINEGOZIARE I MUTUI, È NEL LORO INTERESSE…”

Estratto da www.ilsole24ore.com

CHRISTINE LAGARDE

«È ancora troppo presto per dichiarare la vittoria sull’inflazione». Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento, secondo cui «stiamo facendo dei progressi», ma «c’è ancora molto da fare».

«So che le persone stanno soffrendo per l’inflazione - aggiunge - specie quelle più vulnerabili e esposte come i pensionati a basso reddito. Alla Bce crediamo che le misure dei governi dovrebbero essere mirate a questo tipo di persone» per poi essere riviste quando «i prezzi dell’energia scenderanno e quelli degli alimentari si stabilizzeranno».

CHRISTINE LAGARDE FABIO PANETTA GIANCARLO GIORGETTI PIERRE GRAMEGNA

In ogni caso, Lagarde ha sottolineato che «l’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi e continuerà a diminuire nei prossimi mesi - ha detto - La strada da seguire è chiara: dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l’inflazione al 2%. E lo faremo».

Lagarde, molto probabile rialzo 50 punti a marzo

«È molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base» nella riunione del 16 marzo. […] «Era una decisione che avevamo indicato nell’ultima riunione e tutti i numeri visti nei giorni scorsi stanno confermando che questo aumento è molto, molto probabile».

[…] Lagarde aggiunge che le banche europee potrebbero varare delle misure per alleviare il rialzo dei tassi sui mutuatari ed evitare problemi ai debitori. «Sono sicura - ha detto - che molte banche sono pronte a rinegoziare» i mutui «è nel loro interesse» e non «vogliono dei crediti non pagati nei loro bilanci». […]

christine lagarde davos christine lagarde christine lagarde davos 2