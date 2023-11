STRISCIA LA BERISHA – “L'ACCORDO SUI MIGRANTI È MOLTO PERICOLOSO E NON SERVE A NULLA” - L’EX PRESIDENTE E PRIMO MINISTRO DELL’ALBANIA SALI BERISHA MENA DURO SU EDI RAMA: “LA MELONI SI STA FACENDO INGANNARE DA QUELLO CHE CONSIDERA UN ALLEATO, MA CHE FA TUTTO QUESTO SOLO PER UN TORNACONTO PERSONALE. RAMA È IN GRANDISSIMA DIFFICOLTÀ, PERCHÉ LUI DEVE SALVARSI LA PELLE. È IMPLICATO IN SUPERSCANDALI INTERNAZIONALI. SOLO PER QUESTO HA FATTO L'ACCORDO CON MELONI. TANTO QUESTO CENTRO NON PARTIRÀ…”

sali berisha

(ANSA) - "Stimo la premier Giorgia Meloni, con la destra italiana abbiamo una vecchissima amicizia. Ma devo dire agli italiani e al vostro governo che state sbagliando e questo accordo sui migranti non serve a nulla. Vi state facendo ingannare da quello che chiamate alleato, ma che fa tutto questo solo per tornaconto personale". Lo dice Sali Berisha, ex primo ministro e presidente dell'Albania, oggi parlamentare e leader del centrodestra albanese, intervistato dal Corriere della Sera e La Stampa. C'è "un sostegno immeritato a un uomo ricattabile, amico di organizzazioni criminali" aggiunge .

L'accordo sui migranti "è molto pericoloso per tanti motivi - spiega -. Ho paura ad esempio che possa aumentare la xenofobia e non vorrei neanche vedere un giorno proteste in piazza contro l'Italia. L'Albania è un Paese ospitale, accogliente, non c'è razzismo, ma è anche un Paese piccolo che teme perciò possano amplificarsi sul suo territorio i problemi già visti in altri Paesi dove sono nati questi centri".

edi rama giorgia meloni

Edi Rama "pensa solo al suo potere, ai suoi interessi, temo che approfitterà personalmente del sostegno economico che arriverà dall'Italia. La nostra Corte costituzionale dice che per assegnare l'extraterritorialità a un luogo ci vuole l'autorizzazione del presidente della Repubblica. Edi Rama invece ha fatto tutto da solo, in segreto, senza un mandato. Spero intervenga la Corte di Strasburgo e annulli tutto".

L'attuale premier "è in grandissima difficoltà, perché lui deve salvarsi la pelle. È implicato in superscandali internazionali. Solo per questo ha fatto l'accordo con Meloni. Ma tanto questo centro non partirà". Per Berisha "la Corte costituzionale bloccherà questo accordo. Ci sono anche questioni umanitarie da vedere. Credo che altri pareri negativi, da voi o dall'Ue, pioveranno sull'intesa Rama-Meloni".

