17 lug 2024 08:09

STURM UND TRUMP! ARRIVA "THE DONALD" ALLA CONVENTION REPUBBLICANA E SI SCATENA IL DELIRIO – VIENE PROIETTATO UN VIDEO CON LE CADUTE DI BIDEN, LA RIVALE ALLE PRIMARIE NIKKY HALEY VIENE SOMMERSA DAI FISCHI (APPLAUSI INVECE PER DESANTIS). ATTESA PER IL DISCORSO DI TRUMP DI GIOVEDI’. ABBASSERÀ I TONI COME PROMESSO DOPO IL TENTATO OMICIDIO? IL FIGLIO MAGGIORE, DONALD TRUMP JR.: “IL CAMBIAMENTO DI MIO PADRE? PENSO CHE DURI. CI SONO EVENTI CHE..."