20 dic 2023 08:00

STURM UND TRUMP! LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA CASA BIANCA? SI DECIDE NEI TRIBUNALI AMERICANI – LA CORTE SUPREMA DEL COLORADO HA ESCLUSO TRUMP DAL VOTO DELLE PRIMARIE REPUBBLICANE - "THE DONALD" È ACCUSATO DI AVER GUIDATO L'ATTACCO AL CONGRESSO IL 6 GENNAIO 2021 - È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA CHE UN CANDIDATO VIENE GIUBILATO IN BASE AL 14ESIMO EMENDAMENTO CHE ESCLUDE DALLE CARICHE PUBBLICHE I FUNZIONARI COINVOLTI IN INSURREZIONI O RIVOLTE CONTRO IL GOVERNO AMERICANO - LA RISPOSTA DI TRUMP: “COMBATTEREMO COME NON ABBIAMO MAI FATTO PRIMA”