4 mar 2024 16:17

STURM UND TRUMP! - LA CORTE SUPREMA CONFERMA L'ELEGGIBILITÀ DI DONALD TRUMP IN COLORADO, UNO DEI 15 STATI CHE VOTA DOMANI NEL "SUPER TUESDAY" - I GIUDICI HANNO ACCOLTO IL RICORSO DELL'EX PRESIDENTE, RIBALTANDO LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA STATALE CHE AVEVA MESSO AL BANDO "THE DONALD" PER IL SUO RUOLO NELL'ASSALTO AL CONGRESSO DEL 2021...