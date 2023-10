STURM UND TRUMP – IL TYCOON A RUOTA LIBERA IN UN COMIZIO IN IOWA: “QUANDO ERO PRESIDENTE, PUTIN NON INVASE L’UCRAINA PERCHÉ IO GLI DISSI DI NON FARLO” – “DOBBIAMO CHIUDERE I CONFINI E FERMARE L’IMMIGRAZIONE ILLEGALE” – POI INDOSSA LA VESTE DA MARTIRE: “MI INCRIMINANO PERCHÉ SONO L’UNICO CHE PUÒ VINCERE LE ELEZIONI. OGNI GIORNO MI SVEGLIO E PENSO CHE MI ARRESTERANNO” – OGGI TRUMP SARÀ IN AULA AL PROCESSO DI NEW YORK, IN CUI È ACCUSATO DI AVER GONFIATO IL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA SUA AZIENDA…

TRUMP, DA PRESIDENTE DISSI A PUTIN DI NON INVADERE UCRAINA

(ANSA) - "Quando ero presidente Vladimir Putin non invase l'Ucraina perché io gli dissi di non farlo". Lo ha detto Donald Trump ad un evento elettorale in Iowa.

TRUMP IN IOWA, 'DOBBIAMO CHIUDERE I CONFINI DEGLI USA'

(ANSA) - "Dobbiamo chiudere i confini degli Stati Uniti e fermare l'immigrazione illegale". Lo ha detto Donald Trump ad un evento elettorale in Iowa ribadendo l'accusa a Joe Biden di "essere il presidente più corrotto della storia americana". "Non ama gli agricoltori", ha detto poi il tycoon alla platea di suoi sostenitori dello Stato di grande aziende del settore e fattorie. (ANSA).

TRUMP, 'MI INCRIMINANO PERCHÉ SONO L'UNICO CHE PUÒ VINCERE'

(ANSA) - "Il corrotto mi fa incriminare perché sono l'unico che può vincere le elezioni". Lo ha detto Donald Trump ad un evento elettorale in Iowa ironizzando sul fatto che "viene arrestato ogni giorno. La mattina mi alzo

e penso che mi arresteranno anche oggi", ha detto. "Prima non ero mai stato arrestato".

TRUMP, OGGI SARÒ IN AULA PROCESSO CONTRO DI ME A NEW YORK

(ANSA-AFP) - Donald Trump ha annunciato ieri sera che sarà presente oggi (lunedì) all'apertura del processo civile a New York in cui è accusato di aver gonfiato per anni il valore del patrimonio immobiliare e finanziario della sua azienda.

"Domani mattina andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione", ha scritto l'ex presidente americano e favorito repubblicano per le presidenziali Usa del 2024 in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, dove descrive il procuratore generale di New York come "corrotto" e il giudice incaricato del caso come "squilibrato".

