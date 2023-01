SUCCEDONO COSE SINISTRE – LE OMBRE SUL TESSERAMENTO DI SINISTRA ITALIANA A SIENA, NELL’ELENCO DEGLI ISCRITTI SONO COMPARSI ANCHE DIECI NOMI DI CITTADINI ALBANESI CON UNA MAIL SIMILE CHE SONO STATI AGGIUNTI NELLE LISTE NELL’ARCO DI MEZZ'ORA – QUANDO IL SEGRETARIO LOCALE HA PROVATO A CONTATTARE I NOMI SOSPETTI AL TELEFONO QUESTI RISPONDEVANO CON UN ITALIANO STENTATO DICHIARANDO CHE...

Estratto dell’articolo di Cristina Belvedere per www.lanazione.it

BOOM DI TESSERAMENTI SINISTRA ITALIANA

Possibili anomalie nei tesseramenti 2022 di Sinistra Italiana in provincia di Siena: scatta l’esposto del segretario locale. […] E’ lo stesso Canzano a spiegare come sono andate le cose: "[…] Il 12 dicembre era l’ultimo giorno disponibile per fare il tesseramento 2022 e ho notato dieci nomi, tutti di cittadini di nazionalità albanese, tutti con una mail che conteneva un ’22x’ alla fine del nome e tutti inseriti nell’arco di mezz’ora. […]".

Insospettito dalla singolarità della situazione, Canzano ha provato a telefonare […] “ma il numero era staccato. Ho quindi proceduto a verificare gli indirizzi di residenza e ho scoperto che ci vivevano altre persone".

ANTONIO CANZANO 1

Immediatamente il segretario provinciale contatta la Direzione nazionale di Sinistra Italiana: «Ho segnalato queste anomalie, ma loro mi hanno rassicurato. Dopo qualche giorno mi hanno fornito numeri di cellulare diversi, tutti con lo 0035, prefisso dell’Albania".

Canzano non demorde e chiama questi numeri: "[…] ma mi hanno risposto solo in due casi: uno era un uomo, residente a Tirana, che parlava poco la nostra lingua ma mi ha garantito di non essersi iscritto a nessun partito in Italia; l’altra era invece una donna, che ha ammesso di aver ’prestato’ i suoi dati a un amico per fargli un favore". Di qui l’esposto: "Ho informato della cosa il commissario Giovanni Paglia, lui ne ha preso atto".

nicola fratoianni ANTONIO CANZANO