8 ott 2024 19:00

IL SUCCESSORE DI NASRALLAH È DURATO QUANTO UN GATTO IN TANGENZIALE – NETANYAHU CONFERMA CHE ISRALEE HA “ELIMINATO” HASHEM SAFIEDDIN, IN UNO DEGLI ATTACCHI DELLA SCORSA SETTIMANA A BEIRUT. IL PREMIER ISRAELIANO POI SI RIVOLGE AI CITTADINI LIBANESI PER CONVINCERLI AD AIUTARLO A FAR FUORI HEZBOLLAH, MA IL DISCORSO SUONA COME UNA TERRIBILE MINACCIA: “RISCHIATE LA DISTRUZIONE E LA SOFFERENZA DI GAZA, MA NON DEVE ESSERE COSÌ…”