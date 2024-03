24 mar 2024 09:00

SULL’ASSE ITALIA-FRANCIA E’ TUTTI CONTRO TUTTI! - AL CONVEGNO DELL’EURO-GRUPPO DI DESTRA “IDENTITA’ E DEMOCRAZIA”, SALVINI ATTACCA MACRON (“E’ UN GUERRAFONDAIO, CON LE SUE PAROLE RAPPRESENTA UN PERICOLO PER IL NOSTRO PAESE E PER QUESTO CONTINENTE”) E MARINE LE PEN ATTACCA GIORGIA MELONI: “DICA AGLI ITALIANI SE SOSTERRÀ O NO VON DER LEYEN. NOI CI BATTEREMO CON TUTTE LE FORZE POSSIBILE PER IMPEDIRE UN SUO SECONDO MANDATO…” - SI SCALDANO I MOTORI E I LIVORI IN VISTA DELLE EUROPEE DEL 9 GIUGNO...