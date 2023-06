14 giu 2023 10:15

SULL’EREDITÀ BERLUSCONI SI PUO’ CONSUMARE UNA FAIDA STILE AGNELLI-ELKANN? NON ESISTONO CONFERME UFFICIALI CHE IL CAV ABBIA LASCIATO UN TESTAMENTO. I POSSIBILI SCENARI SULLA DESTINAZIONE DEL 33% DEL PATRIMONIO: OGGI MARINA E PIER SILVIO HANNO POCO MENO DEL 16% CIASCUNO (32% CUMULATO), MENTRE I TRE FIGLI DEL SECONDO MATRIMONIO CON VERONICA LARIO (BARBARA, LUIGI ED ELEONORA) VANNO COMPLESSIVAMENTE AL 46%. IN QUESTA RIPARTIZIONE (32%-46%) IL 20% È DIRIMENTE PER IL CONTROLLO. ED È NELLA GESTIONE DI QUESTO PACCHETTO CHE IL CAV POTREBBE AVERE DECISO DI FAR ENTRARE ANCHE...