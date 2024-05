IN SOCCORSO A CONTE, DAGO PICCHIA IN TESTA A TRAVAGLIO

PIACERE QUELLA STRONZA DELLA MELONI - INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E VINCENZO DE LUCA

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per “il Fatto Quotidiano”

VICENZO DE LUCA GIORGIA MELONI

Che bel Paese sarebbe l'Italia se tutti i leader dell'opposizione, quando Vincenzo De Luca diede della "stronza" a Giorgia Meloni, avessero solidarizzato con lei e isolato lui finché non si fosse scusato. Invece tacquero al gran completo, a cominciare da chi più di tutti avrebbe dovuto censurare l'insulto del presidente campano alla presidente del Consiglio: Elly Schlein, segretaria del partito di De Luca.

La quale [...] non solo non insorse con i soliti argomenti usati quando viene offesa una donna (sessismo!), ma liquidò la faccenda fingendo di non capire la domanda: "Grazie, ho già risposto sull'autonomia differenziata" ("Che ore sono?", "Non compro niente").

FABRIZIO ALFANO RIPRENDE VINCENZO DE LUCA E GIORGIA MELONI

Ora ha ritrovato la favella, ma per stigmatizzare lo sketch inscenato dalla Meloni a Caivano (“Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni, come sta?"). Ed è riuscita a dire che "La Meloni si descrive da sola". Quindi ha ragione De Luca: [...] è una stronza. A quella caduta di stile, [...] avrebbe potuto rimediare Conte, restituendo un po' di eleganza e di cavalleria a una battaglia politica degradata a lotta nel fango.

giuseppe conte a teatro 3

Avrebbe potuto dire che De Luca è lo Sgarbi del Pd e ha avuto ciò che meritava: un guappo di cartone che non deve permettersi di insultare o di minacciare di morte chi lo critica o non gli va a genio, come fa da trent'anni indisturbato e impunito [...]

Invece Conte ha detto che la premier è "vendicativa e rosicona", stigmatizzando anche lui la reazione, ma non l'azione che l'ha scatenata. E ha perso l'occasione di dare una lezione di stile a De Luca, alla Schlein e soprattutto alla Meloni, che in piena pandemia l'aveva chiamato "criminale". [...]

DAGONOTA: “DE LUCA NON DISSE PUBBLICAMENTE ‘’QUELLA STRONZA ANDASSE A LAVORARE’’. MA LO DISSE IN UNA CHIACCHIERATA CON 4 DEPUTATI IN TRANSATLANTICO, REGISTRATA A SUA INSAPUTA. MENTRE A CAIVANO, DAVANTI ALLE CARICHE ISTITUZIONALI, LA DUCETTA HA SCOATTATO UNA VENDETTA STUDIATA A TAVOLINO, CON IL SUO CAPO UFFICIO STAMPA ALFANO NEL RUOLO DI VIDEO-MAKER’’ - (CON IL SUO CARISMA, TRAVAGLIO E' L'UNICO CHE POTREBBE FAR FUORI CONTE ALLA GUIDA DEI 5STELLE)

