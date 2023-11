SULL’INTESA ITALIA-ALBANIA LE OPPOSIZIONI VINCONO LA PRIMA BATTAGLIA – IL PROTOCOLLO SUI MIGRANTI FIRMATO DA MELONI E RAMA SECONDO I PIANI INIZIALI DEL GOVERNO NON SAREBBE DOVUTO PASSARE IN AULA. INVECE SARÀ INSERITO ALL'INTERNO DI UN DDL DI RATIFICA, COME CHIESTO DA PD, M5S, SI E +EUROPA – IN REALTA’ LA STRADA ERA FORZATA, DAL MOMENTO CHE L’ESECUTIVO HA BISOGNO DI COPERTURE ECONOMICHE PER IL MEMORANDUM – TAJANI ASSICURA CHE NON CI SARÀ “NESSUNA GUANTANAMO ALBANESE”…

(9Colonne) – "Per quanto riguarda la questione del passaggio parlamentare e dell'entrata in vigore, è bene ricordare che il protocollo è innanzitutto un accordo attuativo del Trattato di Amicizia del 1995, il cui articolo 19 prevede appunto la collaborazione bilaterale in materia migratoria tra i due Paesi. Del resto, il protocollo in materia migratoria con la Libia, firmato dal governo Gentiloni nel 2017, entrò in vigore alla firma, quindi senza alcun passaggio parlamentare, fu infatti considerato attuativo dell'Art. 19 del Trattato di Amicizia Italo-Libica del 2008, benché per eseguirlo siano stati necessari vari provvedimenti e significativi stanziamenti.

Il dibattito di oggi e il voto che lo concluderà dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che il nostro Governo non si è mai sottratto, specie su questioni di tale rilevanza, al dialogo e al vaglio del Parlamento. Consideriamo quindi il voto delle risoluzioni di oggi solo un primo ma significativo passo in questa direzione e un'indicazione preziosa. Il Governo intende infatti sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche le norme e gli stanziamenti necessari all'attuazione del protocollo". Lo ha precisato Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oggi alla Camera per le comunicazioni del Governo sul Protocollo tra l'Italia e l'Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Il governo presenterà al Parlamento l’accordo Italia-Albania sui migranti. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncerà oggi alla Camera l’intenzione dell’esecutivo di sottoporre l’intesa Meloni-Rama «a un percorso parlamentare». Cercando così di evitare lo scontro con le opposizioni per «fare in modo che il memorandum sia operativo e possa ottenere risultati concreti nella lotta ai trafficanti di esseri umani».

Il vicepremier, ieri, ha assicurato a Rainews24 che non ci sarà «nessuna Guantanamo» albanese. L’accordo sarà fatto «nel rispetto del diritto italiano ed europeo». E ha rimarcato di aver «accolto con soddisfazione le parole del cancelliere tedesco Scholz, che ha giudicato in maniera positiva l’accordo con l’Albania, Paese che fa parte della Nato, candidato a essere membro Ue, con cui c’è ormai un’interlocuzione da tanti anni».

Ma la leader del Pd, Elly Schlein, mette in guardia: «Non pensino di cavarsela scavalcando la Costituzione che dice chiaramente che gli accordi internazionali vanno presentati e ratificati dal Parlamento».

Dando voce a gran parte dell’opposizione (eccetto Italia viva) che per tutta la giornata ha lavorato alla possibilità di presentare una mozione unitaria.

[…] Una bozza c’è già, l’ha proposta Riccardo Magi di +Europa. Una sola riga: «Il governo si impegna a presentare un ddl di ratifica dell’accordo Italia-Albania». Occorrerà poi entrare nel merito dei singoli punti dell’intesa. […]

