IL SULTANO CI TIENE PER LE PALLE – ERDOGAN DÀ IL SUO VIA LIBERA ALL’INGRESSO DELLA FINLANDIA ALLA NATO: HELSINKI ENTRERÀ NELL’ALLEANZA ATLANTICA PRIMA DELLE ELEZIONI TURCHE, CHE SI TERRANNO IL 14 MAGGIO. RESTA INVECE APPESA LA DECISIONE SULLA SVEZIA, ACCUSATA DAL GOVERNO TURCO DI PROTEGGERE I “TERRORISTI” CURDI…

RECEP TAYYIP ERDOGAN NATO

1. NATO: MEDIA, OK DI ANKARA A INGRESSO HELSINKI ENTRO MAGGIO

(ANSA) - "La Turchia prevede di approvare l'adesione della Finlandia alla Nato, indipendente da quella della Svezia, prima delle elezioni che si terranno il 14 maggio". Lo riporta Anadolu. Il presidente finlandese Sauli Niinisto si recherà domani in visita ufficiale in Turchia e venerdì a Istanbul è previsto un incontro con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan in cui sarà discussa l'adesione di Helsinki nell'Alleanza atlantica.

2. NATO: ERDOGAN, MANTERREMO NOSTRA PROMESSA CON LA FINLANDIA

VERTICE NATO MADRID - ERDOGAN TOGLIE LIL VETO A SVEZIA E FINLANDIA

(ANSA) - "Venerdì manterremo la nostra promessa" riguardo alla ratifica da parte della Turchia dell'adesione alla Nato della Finlandia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan come riporta HaberTurk. Il leader turco ha in programma venerdì un incontro a Istanbul con il presidente finlandese Sauli Niinisto in cui discuteranno della ratifica dell'adesione di Helsinki all'Alleanza Atlantica a cui Ankara non ha ancora dato il via libera.

