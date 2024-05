SUNAK NON VUOLE PERDERE, VUOLE STRAPERDERE – IL PRIMO MINISTRO HA LANCIATO LA CAMPAGNA ELETTORALE CON LA PROPOSTA DI INSERIRE LA LEVA MILITARE OBBLIGATORIA PER TUTTI I DICIOTTENNI – IL PROGETTO NON HA POSSIBILITÀ CONCRETA DI DIVENTARE REALTÀ NON SOLO PERCHÉ I CONSERVATORI VERRANNO SCONFITTI ALLE URNE, MA ANCHE PERCHÉ SI TRATTA DI UN “IMPEGNO SENZA COPERTURE” - RISHI PUÒ PRENOTARE UN VOLO VERSO L'INDIA: IL CAZZUTO LABURISTA KEIR STARMER È AVANTI DI 27 PUNTI SUL PREMIER...

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

rishi sunak con i militari inglesi 2

Leva militare obbligatoria di 12 mesi per tutti i diciottenni (o, in alternativa, un weekend al mese dedicato al servizio civile): è la proposta- choc del Primo ministro britannico Rishi Sunak, col quale il governo ha lanciato la campagna elettorale in vista del voto anticipato del 4 luglio.

Va subito precisato che non c’è alcuna possibilità concreta che il progetto diventi realtà: i conservatori di Sunak verranno sicuramente sconfitti alle urne dai laburisti, i quali hanno già bocciato l’idea come un «impegno senza coperture» che finirebbe per costare miliardi alle finanze pubbliche.

rishi sunak con i militari inglesi 1

E tuttavia l’annuncio del premier di Londra è significativo del clima che si respira in Europa: in un piano confidenziale di 40 pagine, rivelato ieri dal Mail on Sunday , i consiglieri del governo fanno presente che le crescenti minacce internazionali rappresentate da Cina e Russia richiedono di essere affrontate restituendo vigore alle Forze Armate.

esercito inglese 5

Già nei mesi scorsi dai ranghi dell'esercito britannico si erano levate voci a favore del ripristino della leva obbligatoria: intenti che erano stati subito smentiti dal governo, salvo ripensarci adesso in campagna elettorale. Va notato però che i più favorevoli sono gli anziani, elettori naturali dei conservatori, mentre la naja obbligatoria incontra il consenso di appena il 10 per cento dei giovani, che già di loro votano laburista.

esercito inglese 4

