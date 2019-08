matteo salvini giuseppe conte luigi di maio

FLASH Crisi, Conte: Mi recherò al Colle per dimissioni



CRISI, CONTE: AZIONE GOVERNO QUI SI ARRESTA

(LaPresse) - "La crisi in atto compromette l'azione di questo Governo che qui si arresta". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle sue dichiarazioni in aula.

CONTE,CHIESTO DI INTERVENIRE DOPO LE PAROLE DI SALVINI

(ANSA) - "Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell'interno e leader di una delle due forza di maggioranza". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

CONTE, SCELTA SALVINI GRAVE CON CONSEGUENZE GRAVI

(ANSA) - "L'8 agosto Salvini ha diramato una nota con cui si diceva che la Lega poneva fine alla sua esperienza e voleva le urne. Ha quindi chiesto la calendarizzazione di comunicazioni. Oggetto grave che comporta conseguenze gravi". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

matteo salvini e luigi di maio salutano giuseppe conte prima del discorso del premier

CONTE, NON POSSO PERMETTERE CRISI PER MEZZO SOCIAL

(ANSA) - Questo passaggio "merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

matteo salvini e luigi di maio aspettano giuseppe conte prima del discorso del premier

CONTE,QUESTA CRISI PORTA GRAVI RISCHI AL PAESE

(ANSA) - "I tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese". Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato parlando della decisione di Salvini di avviare la crisi di Governo.

CONTE, CON CRISI ASSAI PROBABILE ESERCIZIO PROVVISORIO

(ANSA) - "Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio. Questo è altamente probabile". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

giuseppe conte arriva in senato

CONTE, SALVINI HA SEGUITO INTERESSI PERSONALI

(ANSA) - "La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito". Lo ha detto i premier Giuseppe Conte nelle sue comunicazioni al Senato

CONTE, CRISI RENDE ITALIA DEBOLE IN TRATTATIVE CON UE

(ANSA) - "Questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all'Italia un ruolo centrale. E' evidente che l'Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

matteo salvini e luigi di maio salutano giuseppe conte prima del discorso del premier 1

CONTE, PER NUOVO GOVERNO DIFFICOLTÀ IN CONTRASTO IVA

(ANSA) -- "Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l'aumento dell'iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

CONTE, IRRESPONSABILE SOLLECITARE VOTO OGNI ANNO

(ANSA) - - "Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. "Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile".

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio

CONTE,INTERESSI PARTE COMPROMETTONO INTERESSE ITALIA

(ANSA) - "Ogni partito è chiamato ad operare una mediazione tra gli interessi di parte e quelli generali, quando ci si concentra solo su interessi di parte non si tradisce solo la nobiltà della politica ma si compromette l'interesse nazionale".Lo afferma il premier Conte.

CONTE, DA SALVINI GRAVE CARENZA CULTURA COSTITUZIONALE

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 1

(ANSA) - "I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'interno rivelano scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Mi assumo la responsabilità di quello che dico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato.

CONTE, TEMPI CRISI DENOTANO OPPORTUNISMO POLITICO

(ANSA) - "Questa decisione è stata annunciata subito dopo aver incassato la fiducia sul dl sicurezza bis, con una coincidenza elettorale che suggerisce opportunismo politico". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

CONTE, DA SALVINI GESTO IMPRUDENZA ISTITUZIONALE

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 2

(ANSA) - "Aprire la crisi in pieno agosto per un'esperienza di governo giudicata limitativa da chi ha rivendicato pieni poteri e la scelta di rinviare fino ad oggi la decisione presa da tempo è un gesto di imprudenza istituzionale irriguardoso per il Parlamento e portando il paese in un vorticosa spirale di incertezza politica e finanziaria". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

CONTE, GRANCASSA LEGA OFFENSIVA PER ATTIVITÀ GOVERNO

(ANSA) - "Amici della Lega, avete tentato di comunicare l'idea del governo dei No e, così, avete macchiato 14 mesi di intensa attività di governo pur di alimentare questa grancassa mediatica. Così, avete offeso non solo il mio impegno personale, e passi, ma anche la costante dedizione dei ministri". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 3

CONTE, DOPO VOTO UE SALVINI HA CERCATO PRETESTO CRISI

(ANSA) - "La verità è che all'indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un 'operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo: questa decisione tuttavia ha compromesso lavoro legge di bilancio". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato. Mentre Conte pronunciava queste parole, Salvini, al suo fianco, diceva di no con la testa.

CONTE, SU PIAZZE E POTERI CONCEZIONE SALVINI PREOCCUPA

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 7

(ANSA) -- "Il Paese ha urgente bisogno che siano completate le misure per favorire la crescita economica e gli investimenti. Abbiamo predisposto vari strumenti che con questa incertezza rischia di non essere valorizzati. Caro ministro dell'Interno, promuovendo questa crisi di governo ti sei assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Ti ho sentito chiedere "pieni poteri" e invocare le piazze a tuo sostegno, questa tua concezione mi preoccupa". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.

giuseppe conte arriva in senato 1

CONTE, NOSTRO ORDINAMENTO PRECLUDE VIE AUTORITARIE

(ANSA) - "Non abbiamo bisogno di persone e uomini con pieni poteri, ma che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato. "Le crisi di governo, nel nostro ordinamento, non si affrontano e regolano nelle piazze - ha spiegato - ma nel Parlamento. In secondo luogo, il principio dei pesi e contrappesi è fondamentale perché sia garantito l'equilibrio del nostro sistema e siano precluse vie autoritarie".

CONTE A SALVINI, IN UE TUO CONTROCANTO E CONFUSIONE

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 6

(ANSA) - - "In coincidenza dei più importanti Consigli europei non sei riuscito a contenere la foga comunicativa creando un controcanto politico che ha generato confusione". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

CONTE A SALVINI,DOVEVI VENIRE IN AULA SU VICENDA RUSSA

(ANSA) - "Se avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale...".Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato. E il vicepremier Salvini commenta con un gesto eloquente, tirando idealmente una riga nel vuoto con due dita.

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 4

CONTE A SALVINI, NON HAI CULTURA DELLE REGOLE

(ANSA) - "Se tu avessi mostrato cultura delle regole l'intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Senato.

CONTE A SALVINI, INCOSCIENTE USO DI SIMBOLI RELIGIOSI

il discorso di giuseppe conte al senato tra matteo salvini e luigi di maio 5

(ANSA) - "Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e di oscurare il principio di laicità alla base dello Stato moderno". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni al Senato.