19 apr 2023 08:00

SUPER-TRUMPONE TORNA SU INSTAGRAM PER BATTERE CASSA – DONALD TRUMP RIAPPARE SUL SOCIAL DOPO OLTRE DUE ANNI, DA QUANDO ERA STATO BANNATO PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL – E LO FA PER LANCIARE LA SECONDA COLLEZIONE DELLE SUE CARTE DIGITALI, NON FUNGIBLE TOKEN (NFL), CHE LO VEDONO NEI PANNI DI UN COWBOY O DI UN SUPEREROE. LA PRIMA SERIE FU VENDUTA IN UN SOLO GIORNO PER 4 MILIONI DI DOLLARI: “AVREI POTUTO ALZARE I PREZZI E RACCOGLIERE MOLTI PIÙ SOLDI, MA HO DECISO DI NON FARLO...” – VIDEO