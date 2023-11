10 nov 2023 16:43

IL SUPERBONUS CONTINUA A FARE DANNI – SALTA L’EMENDAMENTO PRESENTATO DA FORZA ITALIA PER PROROGARE DI SEI MESI IL SUSSIDIO AL 110% PER I CONDOMINI PIÙ AVANTI CON I LAVORI. IL MOTIVO È CHE NON CI SONO PIÙ SOLDI: GLI INVESTIMENTI AMMESSI IN DETRAZIONE A FINE OTTOBRE PER LA MISURA VOLUTA DA CONTE HANNO SFONDATO QUOTA 90 MILIARDI, PER UN TOTALE DI 140 – IL GOVERNO STUDIA COME ADDOLCIRE LA NORMA SULLE PENSIONI DEI MEDICI…