5 set 2023 13:33

SUPERBONUS, SUPERDEFICIT – AL TESORO SONO RASSEGNATI: PER COLPA DEGLI EFFETTI DEL SUSSIDIO GRILLINO, IL GOVERNO SARÀ COSTRETTO AD ALZARE IL DEFICIT PER L’ANNO IN CORSO E A RIVEDERE LE STIME BEN OLTRE IL 4,5% PREVISTO – SI CERCA UN RIMEDIO PER NON SFORARE ANCHE NEL 2024, TAGLIANDO ANCORA L’ALIQUOTA DEL BONUS EDILIZIO – CONTE ATTACCA: “OGGI LO CHIAMANO BUCO, MA LA LEGA NEL 2022 SOTTOLINEAVA CHE IL SUPERBONUS ‘HA CREATO LAVORO PER IMPRESE, ARTIGIANI E OPERAI E VALORE PER LE FAMIGLIE…’”